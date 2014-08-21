Горячева откровенно высказалась о Дарькине и Миклушевском (видео)

Во Владивостоке состоялась презентация книги воспоминаний одного из самых популярных и авторитетных политиков Приморья, депутата Верховного Совета и Госдумы России с 1990 года, сейчас - члена Совета Федерации - Светланы Горячевой. Книга издана тиражом в тысячу экземпляров, в продажу она не поступит. Как говорит сама Светлана Горячева, все книги подарит жителям Приморья. В книге воспоминаний — самые яркие моменты политической биографии Светланы Горячевой, её взгляд на современную ситуацию в России, впечатления о тех, кто помогал политику отстаивать свою точку зрения в кулуарах власти.

О Сергее Дарькине: "У меня с ним не строились отношения и не могли построиться. На выборах VI созыва Госдумы России против меня было брошено 3 миллиона долларов приморским "общаком". Для этих ребят было делом чести "замочить" бывшего прокурора. Но я их положила на лопатки, чтобы они не думали, что только деньги в нашей стране все решают. Но при этом я всегда старалась, чтобы мое отношение к руководителю края не переходило в желание мелко мстить. Сергей Михалович за годы губернаторства стал миллиардером, и, по моему мнению, на этот момент правоохранительным органам надо было обратить внимание прежде всего. Надо не галочки и палочки ставить, а заниматься теми, кто реально разворовывает бюджет государства. Я с Дарькиным здороваюсь, но в душе я его не люблю и не за что его любить".

О Владимире Миклушевском: "Это человек, который пришел из Москвы. Я старалась его не критиковать, потому что ему надо было понять процессы, происходящие в Приморье. Но ошибки у него в кадровой политике, конечно, были. Многих из его заместителей арестованы. А он уезжает в Москву, его награждают государственной наградой, назначают ректором московского вуза. Я такую кадровую политику не понимаю".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]