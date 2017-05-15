Строители моста через Кроуновку разочарованы заработком и грозятся оставить стройплощадку

Приморский космодром Восточный. Именно так зовут в народе стройплощадку на реке Кроуновка. И дело не только в размерах, поистине грандиозных для отдельно взятого одноименного села. Жители Кроуновки несколько лет ждут новый мостовой переход, и вот им пообещали, что больше не придется во время наводнений сидеть без хлеба, отрезанными от «большой земли». Назвали сроки. Но строители сомневаются. Есть ли на то основания?

Аки пчелки, гудят машины. Сваезабивочную пытаются завести с утра — безрезультатно. А вот скважину на третьей опоре пробуривают.

Работа виртуозная, место в русле Кроуновки не только выверено под будущий пролет, но и методом буровых проб прощупано буквально. Чтобы достать положенной тридцатиметровой глубины без сверхнапряжений. По проекту конструкция над водой протянется на 121 метр, с учетом береговых опор и подъездных путей будет километровой.

Удается, наконец, завести сваезабивщик, и теперь мужики собирают пирамидку весом в несколько сот килограммов, чтобы можно было подавать детали под будущий каркас опоры. Смущаются, просят имен не называть, даже лиц не показывать. Оттого, что работу эту должны выполнять совсем другие люди, те, кому по профессии сваи забивать положено. Однако, говорят, что узкие специалисты уехали. А те, кто остались, отказываются с нами говорить. Еще надеются получить обещанный заработок.

Здесь трудятся строители Золотого и низководного мостов во Владивостоке, оставшиеся без денег за работу в первый раз, будучи сотрудниками печально известной ТМК, во второй раз — когда по заказу «Дальспецстроя» поднимали космодром Восточный, в третий — когда закладывали стапель на заводе «Звезда». Что же, опять? По информации коллектива, от обещанного за вахту с большой задержкой получили они лишь пятую часть. А мост через Кроуновку строит «Примавтодор». И все до копейки на это строительство властями Уссурийского городского округа выделено.

Анна Дударь: «Работают круглые сутки, я же каждый день езжу, фотографирую».

И только селяне довольны, они ежедневно мечутся из Кроуновки и обратно по объездной дороге и ждут не дождутся этого моста из шести опор с тротуаром и освещением.

Анастасия Кольцова, староста села Кроуновка: «Бум-бум, каждое утро — слышим, раз слышим — значит, работают люди!»

Исполняющий обязанности гендиректора «Примавтодора», комментируя ситуацию на строительстве, замечает по телефону, что есть некая проблема с материалами. Но работы идут по графику, и людям только что выплатили аванс за март.

Дмитрий Горлов, и.о. генерального директора АО «Примавтодор»: «Мостовики, которые пришли с ТМК, привыкли получать больше, у нас зарплата не высокая. По ней долгов нет. Что касается специалистов, то ни одного заявления на увольнение я не видел».

Что бы там ни было, обещает генподрядчик, в октябре — асфальт, в декабре — пуск. Торжество открытия моста мы надеемся зафиксировать для истории.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]