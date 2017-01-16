В Приморье спасают раненую тигрицу

7 марта 2018 года в реабилитационном центре МРОО «Центр «Тигр» с. Алексеевка была прооперирована раненая тигрица, которую накануне ночью доставили из Хабаровского края. На данный момент редкая кошка находится в тяжелом состоянии, за ней постоянно наблюдают ветеринары.

Напомним, 6 марта на телефон горячей линии Хабаровского края от водителей лесовозов поступило сообщение, что на дороге в заказнике «Матайский» в трех километрах от п. Южный лежит тигр, предположительно, раненый. На место обнаружения животного незамедлительно выехала оперативная группа комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края, а также сотрудники Центра «Амурский тигр», КГКУ «Служба по охране объектов животного мира и ООПТ» Хабаровского края и полиции. Прибыв на место, специалисты обнаружили кровавые лежки вдоль дороги и следы тигра, по которым и удалось найти хищника.

«Благодаря неравнодушным гражданам, которые сообщили о раненом звере, появилась шансы не только на его спасение, но и на то, что будут найдены граждане, которые причастны к нанесению ранения тигру. Все обстоятельства дела, в интересах следствия мы раскрывать не можем, - комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. – Мы понимаем, что ситуация с «пациенткой» достаточно тяжелая, но будем надеяться, что у тигра, как и у других кошек, девять жизней. Сотрудники полиции достаточно активно включились в работу, проводят необходимые оперативно-розыскные действия. Хотя, мы все понимаем, что преступления, совершаемые в лесу, сложно раскрываемые в виду отсутствия свидетелей. Мы надеемся на профессионализм работников полиции, которые уже доказывали, что могут раскрывать подобные дела».

Раненый тигр – самка, примерно 5-6 лет. На теле тигрицы имеются следы от огнестрельного ранения, животному уже сделали операцию.

«Специалисты пытались разрешить несколько проблем: продиагностировать состояние животного и понять, насколько повреждения серьезны для жизни хищника. В любом случае спустя некоторое время планируется сделать повторную операцию, потому что есть проблемы, которые требуют дальнейшего хирургического вмешательства. Сейчас животное помещено в специальный карантинный бокс, в течение ближайших трех суток за ним будет вестись интенсивное наблюдение. В это время будут проводиться консультации, в том числе с московскими коллегами-ветеринарами по дальнейшей тактике операционных вмешательств. К сожалению, вероятнее всего потребуется остеопластика. Это великолепная взрослая тигрица, в очень хорошей форме, вероятнее всего уже рождавшая. Но шансов вернуться в природу у этого зверя практически нет», — комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.



Фото с отлова тигрицы предоставлено комитетом охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края.

Фото с операции в с. Алексеевка – Павел Фоменко /WWF России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]