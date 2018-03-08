Приморцы откапывают свои автомобили из огромных сугробов (фотоподборка)

Жители Приморья вспомнили, что такое настоящая русская зима. Утром многие автолюбители потратили немало усилий, чтобы добраться до своих авто. В некоторых местах высота снежных заносов составляет около полуметра и выше, сообщают @vestiprim/

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) Мар 7, 2018 в 6:40 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]