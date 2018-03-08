Новости Общество Происшествия Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:35
  0

Приморцы откапывают свои автомобили из огромных сугробов (фотоподборка)

Приморцы откапывают свои автомобили из огромных сугробов (фотоподборка)

Жители Приморья вспомнили, что такое настоящая русская зима. Утром многие автолюбители потратили немало усилий, чтобы добраться до своих авто. В некоторых местах высота снежных заносов составляет около полуметра и выше, сообщают @vestiprim/


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести