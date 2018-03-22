«Горшочек, не вари?»: высота снежного покрова достигла декабрьской нормы





Высота снежного покрова в некоторых районах Приморья достигла 0,5-1 декабрьской нормы, — отмечают приморские синоптики, передают «Вести: Приморье».

В течение первой декады декабря на реках Приморского края наблюдался зимний уровенный режим. Уровни воды были выше средних многолетних значений преимущественно на 0,2–0,7 м. На большинстве рек края установился ледостав, преимущественно с полыньями; на отдельных участках рек центральных и южных районов наблюдаются забереги, шугоход.

В конце декады толщина льда на реках была преимущественно близка к средним многолетним значениям, на отдельных участках рек центральных, северных и южных районов толщина льда меньше нормы до 50%.

По данным маршрутной снегосъёмки от 10 декабря, высота снежного покрова на открытых полевых участках на большей территории Приморья преимущественно близка и до 50% меньше средних многолетних значений.

Для отдельных участков центральных районов высота снежного покрова составляет 20–40% нормы для данного периода года.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]