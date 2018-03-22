Новости Общество

Сегодня, 23:03
 

«Горшочек, не вари?»: высота снежного покрова достигла декабрьской нормы

«Горшочек, не вари?»: высота снежного покрова достигла декабрьской нормы

Фото: yandex.net


Высота снежного покрова в некоторых районах Приморья достигла 0,5-1 декабрьской нормы, — отмечают приморские синоптики, передают «Вести: Приморье».

В течение первой декады декабря на реках Приморского края наблюдался зимний уровенный режим. Уровни воды были выше средних многолетних значений преимущественно на 0,2–0,7 м. На большинстве рек края установился ледостав, преимущественно с полыньями; на отдельных участках рек центральных и южных районов наблюдаются забереги, шугоход.

В конце декады толщина льда на реках была преимущественно близка к средним многолетним значениям, на отдельных участках рек центральных, северных и южных районов толщина льда меньше нормы до 50%.

По данным маршрутной снегосъёмки от 10 декабря, высота снежного покрова на открытых полевых участках на большей территории Приморья преимущественно близка и до 50% меньше средних многолетних значений.

Для отдельных участков центральных районов высота снежного покрова составляет 20–40% нормы для данного периода года.


 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести