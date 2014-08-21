8 марта в истории России — не только праздничный, но еще и день трагедии. Ровно 50 лет назад в водах Тихого океана затонула советская ракетная подводная лодка. На ее борту было 98 человек. Мы предлагаем вспомнить об этой трагедии, окутанной тайнами.

На боевое патрулирование подводная лодка К-129 вышла 24 февраля 1968 года.

К-129 — советская дизель-электрическая подводная лодка проекта 629А. Основное вооружение — ракетный комплекс Д-4 с тремя баллистическими ракетами Р-21 в ограждении рубки. Также оснащена была ядерными головными частями большой мощности и двумя ядерными торпедами. Входила в состав Тихоокеанского флота СССР. Базировалась во Владивостоке. Командир — капитан первого ранга Владимир Иванович Кобзарь.

На боевое задание экипаж вызвали внезапно.

Николай Черкашин, капитан первого ранга, писатель: «Понадобилось срочно снова выходить в море, потому что так сложилась международная обстановка. И моряки выходили в этот поход с очень тяжелыми предчувствиями. С нелегкой душой, с нелегким сердцем».

Субмарина отправилась в сторону американского побережья на позицию, которую лодка должна была занять на случай войны. В течение двенадцати дней подводники выполняли поставленные задачи, но уже 8 марта капитан корабля не вышел на связь. Родной берег замер в тревожном ожидании. Спустя три дня молчания в район предполагаемого нахождения К-129 отправится спасательная группа. Поиски продолжались 73 дня.

- И только после того, как прошло пять суток после даты, которая значилась в боевом распоряжении и соответствовала возвращению К-129 в базу, был прекращен поиск и корабли вернулись в базу, а авиация — на свои аэродромы.

Обнаружить лодку так и не удалось. Между тем, судя по разведданным, спустя несколько дней после исчезновения советской субмарины, в японский порт Йокосуко прибыла американская подводная лодка «Суордфиш» — в переводе «Меч-рыба», — имевшая повреждения. Ремонт проходил в режиме чрезвычайной секретности. Именно эта лодка была приписана к отряду субмарин, предназначенных для слежения за советскими подводными лодками.

Москва на происшествие с К-129 никак не отреагировала.

- У нас все прекрасно, и с Америкой не было никаких конфликтных ситуаций, и лодка не гибла, и ничего не происходило.

До сих пор выдвинуто и существует несколько версий гибели К-129. Это взрыв боезапаса или аккумуляторной батареи, большое поступление воды внутрь корпуса из-за неисправности устройства подачи воздуха к дизелям. И все же наиболее вероятно, что советскую субмарину непреднамеренно протаранила следящая за ней американская атомная подводная лодка. Об этой истории в России впервые было сказано открыто лишь спустя четверть века. А в 1998 году моряков с К-129 наградили орденом мужества посмертно. В Вилючинске на Камчатке есть мемориал памяти героев-подводников, где увековечены имена моряков, погибших при выполнении боевых задач как в годы Великой Отечественной, так и Холодной войн. Там на гранитных мемориальных плитах указаны и имена всех членов экипажа К-129.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]