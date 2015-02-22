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Сегодня, 11:51
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В средней школе Артема дети издеваются над учащимися младших классов

Фото: Newsbox24.tv

В средней школе №6 города Артема издеваются над младшеклассниками. Одна из таких публичных экзекуций попала на видео мобильного телефона. На кадрах видно, как маленького мальчика ставят на колени и начинают над ним глумиться.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, все происходящее на стадионе, судя по звонкому смеху забавляет детишек. Только вот пострадавшим не смешно, их бьют ногами по лицу.

Данное видео попало в руки мамы одного из учащихся школы №6 города Артема. По ее словам, подобные сцены издевательства над малышами там происходят регулярно. Директор и охрана не вмешиваются в школьные разборки, делая вид, что не замечают. При этом в школе и на ее территории имеются камеры видеонаблюдения.

Теперь родители боятся отпускать своих детей в эту школу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Ирина / Сегодня, 12:51
    № 1  
     

    Вместо того, чтобы бояться, родителям необходимо требовать от администрации школы принятия мер по недопущению подобных случаев. Все прекрасно понимают, что порождает безнаказанность. Страшно, что издевательства процветают, снимаются на видео и выкладываются в сеть. Что за выродков взращиваем?

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