В средней школе Артема дети издеваются над учащимися младших классов
В средней школе №6 города Артема издеваются над младшеклассниками. Одна из таких публичных экзекуций попала на видео мобильного телефона. На кадрах видно, как маленького мальчика ставят на колени и начинают над ним глумиться.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, все происходящее на стадионе, судя по звонкому смеху забавляет детишек. Только вот пострадавшим не смешно, их бьют ногами по лицу.
Данное видео попало в руки мамы одного из учащихся школы №6 города Артема. По ее словам, подобные сцены издевательства над малышами там происходят регулярно. Директор и охрана не вмешиваются в школьные разборки, делая вид, что не замечают. При этом в школе и на ее территории имеются камеры видеонаблюдения.
Теперь родители боятся отпускать своих детей в эту школу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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