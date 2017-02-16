Пинский раскритиковал работу правительства по вопросу угольной пыли в Находке
Депутат от Приморского края Виктор Пинский подверг критике медлительность правительства в решении проблемы загрязнения Находки угольной пылью, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт http://pinskiy.ru.
– За год работы с чиновниками, в обязанности которых входит защита экологии и безопасность людей, ситуация с загрязнением угольной пылью Находки по факту не сдвинулась с места. К сожалению, за год плотной работы со всеми, я подчеркиваю - со всеми - ведомствами, в обязанности которых входит защита экологии и безопасность людей, мы по факту не сдвинулись с места. Все ведомства уверяют, что прилагают максимум усилий, чтобы прекратить загрязнение угольной пылью. Год прошел. Пыль там же, где и была», - сказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктор Пинский в своем выступлении в ходе парламентских слушаний о госполитике по охране атмосферного воздуха. Мероприятие прошло во вторник в Москве в Государственной Думе.
"Экологическая катастрофа. Это то, что случилось всего за несколько лет с прекрасным зеленым самым чистым в Приморье морским городом. За последний год ситуация только усугубилась, прежде всего, из-за того, что объемы угля, которые идут через порт в городе, постоянно растут. И они будут расти, потому что увеличивается спрос на российский уголь в Азии. Ситуацию не изменило даже прямое указание президента. Совершенно очевидно, что имеющихся сегодня ограничений стивидорам недостаточно. Они не обеспечивают экологическую безопасность. Это признают все: жители, природоохранные службы, ученые, прокуроры, суды. Худшее, с чем сталкиваются стивидоры, – мизерные для их бизнеса штрафы – 20-30 тысяч рублей. Смешно, но когда стивидоры приглашают в порт СМИ, чтобы подготовить материалы о своих экологических программах, журналистов одевают как космонавтов – в специальную обувь, защитные костюмы, респираторы и очки на пол-лица", - сказал Виктор Пинский.
Депутат призвал правительство РФ и министерства как можно скорее завершить работу с документами, которые должны решить проблему с угольной пылью во всех портах страны.
«В рамках наших сегодняшних слушаний, я считаю необходимым призвать, прежде всего, правительство и министерства, как можно скорее решить проблему с угольной пылью. А именно определиться с содержанием документов, которые, по моей информации, были готовы еще год назад. Росприроднадзор должен, наконец, внести вредность от угольной пыли в жилых массивах в Федеральный классификационный каталог отходов. Минтранс должен прописать специальные требования именно для перевалки угля в правилах оказания услуг в морских портах. Нужно четко прописать – если нет достаточного оборудования, чтобы обеспечивать экологическую безопасность, – не начинаешь работать. Прокуратура призывает упростить порядок лишения лицензии стивидоров-нарушителей. Тоже понятно, как это сделать. Ну и, разумеется, как можно скорее, нужно вносить в Думу и принимать закон об угольной пыли, над которым сейчас работает комитет по экологии. Как мы знаем, при наличии политической воли, все это можно делать очень быстро. Какие нам с вами еще нужны толчки, кроме прямого указания президента разобраться с угольной пылью в Находке?», - сказал депутат.
Его поддержали коллеги по работе в Госдуме.
Предложения были включены в резолюцию парламентских слушаний.
Перевалкой угля в Находке в настоящее время занимаются более десятка стивидорных компаний, большинство находятся в городской черте.
Проблема загрязнения Находки угольной пылью обсуждалась в июне прошлого года во время прямой линии с главой государства. Этому предшествовали протестные акции горожан, которые неоднократно выходили на митинги, требуя вернуть им возможность дышать.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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