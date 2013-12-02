C 1 апреля ввоз подержанных 5—7-летних автомобилей станет дороже

Правительство России после нескольких переносов наконец утвердило индексацию ставок утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили. Они вырастут с 1 апреля 2018 года, причем на отдельные категории автомобилей увеличение сбора составит 90%! Постановление опубликовано на сайте кабмина, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на drom.ru.

Расценки изменили в основном для того, чтобы укрепить конкурентное преимущество новых автомобилей с объемом ДВС до 2,0 литра, производимых в России. Так, правительство прикрыло схему, по которой можно было относительно недорого ввезти в РФ подержанные иномарки возрастом 5—7 лет, растаможив их на юридическое лицо.

«Подорожание» утилизационного сбора провели через повышение коэффициентов, оставив базовые ставки прежними: 20 000 рублей для легковушек и 150 000 рублей — для грузовиков.

На машины с объемом двигателя до 1,0 л коэффициенты вырастут на 16% и составят 1,65 для экземпляров возрастом до трех лет и 6,15 — для машин возрастом более трех лет.

Самую популярную категорию автомобилей — с двигателем от 1,0 до 2,0 л — индексация затрагивает сильнее всего. Новые значения коэффициентов выше прежних на 90% и составят 4,2 для машин возрастом до трех лет и 15,69 — старше трех лет.

На машины с мотором от 2,0 до 3,0 л коэффициенты повышают примерно на 49%: до 6,3 за автомобили возрастом до трех лет и до 24,01 — старше трех лет.

Индексация НЕ затронула легковые автомобили с двигателями больше 3,0 л. Для них сохранены старые коэффициенты.

Также НЕ изменились тарифы утильсбора на транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования. Это значит, что новые ставки не затронули б/у авто в возрасте 3—5 лет, которые в настоящее время составляют основную часть импорта подержанных авто в Россию.

Пример повышения сбора для новых авто с объемом ДВС 1,0—2,0 л: ранее при ввозе нового седана Corolla 1.6 компания Тойота Мотор помимо таможенной пошлины платила 44 200 руб. за утилизацию, а с 1 апреля ей придется заплатить уже 84 000 руб. То есть Королла станет на 40 тысяч дороже.

Масштаб повышения утильбсора на б/у авто с мотором от 1,0 до 2,0 л тоже проиллюстрируем примером. Допустим, планируется импортировать шестилетнюю Toyota Prius (XW30). До 1 апреля сумма утилизационного сбора составит 165 200 рублей (20 000 х 8,26), а после 1 апреля она вырастет до 313 800 рублей (20 000 x 15,69)! Аналогичным образом примерно на 150 тысяч рублей станут дороже все автомобили возрастом 5—7 лет, которые ранее было выгодно таможить на юрлицо. Речь идет в основном про семейные модели вроде Toyota Prius a, Nissan Serena, Toyota Wish и прочие.

В категории грузовиков сильнее всего значения коэффициентов утильсбора поднимут на модели полной массой от 2,5 до 3,5 тонн — повышение составит 52%, то есть на машины возрастом до трех лет коэффициент составит 2,0, старше трех лет — 2,88. На остальные типы грузовиков коэффициенты поднимут примерно на 15%. На грузовики, повторимся, базовая ставка утилизационного сбора составляет 150 000 рублей, то есть повышающие значения применяются в отношении этой суммы.

Отметим, что микроавтобусы/фургоны тоже попадают под категорию грузовиков. Ранее утилизационный сбор на грузовики/фургоны/микроавтобусы полной массой до 2,5 т составлял 132 000 руб., с 1 апреля он вырастет до 151 500 руб. Речь идет про автомобили класса Nissan NV200, Mazda Bongo, Toyota Town Ace — они станут дороже на 20 тысяч руб.

Напомним, утилизационный сбор ввели в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО. Сбор платят не только импортеры, но и производители автомобилей внутри России. Однако автозаводам уплату ежеквартально компенсируют из федерального бюджета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]