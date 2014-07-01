Главу ДВТУ срочно вызвали на ковер в Москву

Руководителя Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина вызвали в Москву, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт ПРОВЭД. Внезапная командировка может быть связана с уголовным делом в отношении дальневосточного предпринимателя Родиона Тихонова, в котором также фигурируют высокопоставленные служащие таможенных органов.

Во вторник,20 марта, стало известно, что первый замглавы ДВТУ Сергей Федоров задержан по тому же делу и доставлен в Москву. Следствие считает, что за покровительство он получил не менее 26 млн рублей и 150 тыс. долларов США в течение двух лет. Ещё один служащий таможенных органов − замначальника таможенного поста «Морской порт Владивосток» Евгений Романченко – арестован по решению Басманного суда 15 марта, как и другие фигуранты дела. Следствие считает, что Тихонов, Романченков и остальные лица, входящие в организованную группу, наладили схему контрабандных поставок в страну разнообразных товаров. Речь идет как минимум о 80 контейнерах с контрабандой, обнаруженных на СВХ «Дальзавод Терминал».

За то, как топ-офицеры таможни оказались замещаны в жутком контрабандном скандале, ответить придется Ладыгину перед главой ФТС Владимиром Булавиным. Пойдет ли речь о рапорте, пока неизвестно, уточняет ПРОВЭД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]