Во Владивостоке в бухте Диомид прошла трогательная спасательная операция
23 марта во Владивостоке на акватории бухты Диомид работники местного судоремонтного завода заметили на льдине маленького тюлененка. Животное практически не двигалось. Через знакомых были вызваны водолазы.
Дайвер клуба "Sea Frog" Александр Топоров, в буквальном смысле, на карачках с криком: "Валерка, стой!" спас больного тюлененка.
Бедолагу отвезли в реабилитационный центр "Тюлень" к Лоре Белоиван. Это оказалась девочка. Возраст детеныша около трех недель. Тюленя назвали Валерией. Страдает простудой и не может самостоятельно питаться.
Сегодня в реабилитационном центре на больничном уже два тюленя: накануне в соседней бухте Улисс спасли четырехнедельного "парня".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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