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Скандальный лот на покупку "Лексуса" снят с сайта госзакупок - директор ДВТК (фото)

Скандальный лот на покупку

Об этом в телефонном интервью приморским СМИ заявил директор Дальневосточного технического колледжа Юрий Романько (на фото).  "Это была ошибка, мы все исправили, нет никакой закупки", - сказал директор ДВТК.  Однако, по данным "Вестей:Приморье", вся документация на покупку колледжем нового внедорожника "Лексус" по-прежнему доступна на сайт Госзакупок.

Ранее "Вести Приморье" сообщали, что краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальневосточный технический колледж» (Уссурийск) 23 марта 2018 года объявило аукцион в электронной форме на поставку компактного японского кроссовера. На  сайте госзакупок, черным по белому было написано, что руководство краевого учреждения образования готово потратить на новый автомобиль около 3,2 млн рублей. В аукционной документации уточнялось, что колледжу потребовался автомобиль Lexus N. X. 300 AWD (комплектация Exclusive 2 или эквивалент). Машина должна быть новой, 2018 года выпуска.

Итоги аукциона планировалось подвести 17 апреля 2018 года.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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