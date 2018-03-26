Скандальный лот на покупку "Лексуса" снят с сайта госзакупок - директор ДВТК (фото)
Об этом в телефонном интервью приморским СМИ заявил директор Дальневосточного технического колледжа Юрий Романько (на фото). "Это была ошибка, мы все исправили, нет никакой закупки", - сказал директор ДВТК. Однако, по данным "Вестей:Приморье", вся документация на покупку колледжем нового внедорожника "Лексус" по-прежнему доступна на сайт Госзакупок.
Ранее "Вести Приморье" сообщали, что краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальневосточный технический колледж» (Уссурийск) 23 марта 2018 года объявило аукцион в электронной форме на поставку компактного японского кроссовера. На сайте госзакупок, черным по белому было написано, что руководство краевого учреждения образования готово потратить на новый автомобиль около 3,2 млн рублей. В аукционной документации уточнялось, что колледжу потребовался автомобиль Lexus N. X. 300 AWD (комплектация Exclusive 2 или эквивалент). Машина должна быть новой, 2018 года выпуска.
Итоги аукциона планировалось подвести 17 апреля 2018 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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