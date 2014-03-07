Огненный вихрь обрушился на поселок на севере Приморья (видео)

Жутки кадры приходят на WhatsApp "Вести:Приморье" из п. Зеркальное Кавалеровского района на севере Приморья. Пал добрался до села ещё накануне, а сильный ветер перекидывал огонь очень быстро. Сгорели более 10 домов и других строений, утверждают очевидцы, приславшие эти кадры.

При этом, по официальным данным, в селе огнем уничтожено два рядом стоящих нежилых строения. По предварительным данным, пожар возник внутри одного из домов.

"На месте работают более 20 пожарных, восемь единиц техники, тушение продолжается, налажена бесперебойная подача воды. В ГУ МЧС России по Приморскому краю также сообщили, что в тушении задействована добровольная пожарная дружина. Благодаря оперативным действиям, угрозы распространению огня нет. Организован объединенный штаб по тушению, который будет работать в круглосуточном режиме. О происшествии оперативно доложено врио Губернатора Приморья Андрею Тарасенко. По поручению главы региона его первый заместитель Александр Костенко выехал в Кавалеровский район, где проведет заседание оперативного штаба", - сообщает пресс-служба администрации Приморского края..

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]