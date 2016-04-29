Авторынок Приморья ждут серьезные изменения

Машины стали дороже! С сегодняшнего дня (1 апреля) повысился утилизационный сбор на автомобили. Под удар попадают наиболее популярный в народе класс «железных коней». Чей объем двигателя равен от одного до 3 тысяч кубов. Депутаты законодательного собрания Приморского края уже обратились к правительству Российской Федерации перенести срок увеличения сбора с апреля на сентябрь. А тем временем, пока одно дорожает, другое резко подешевело. Уже больше неделе можно заказать автомобильный кузов дешевле на 3 тысячи евро! Подробнее во всех этих изменениях в законодательстве, в следующем сюжете

«Зеленый угол»! Крупнейший автомобильный рынок на Дальнем Востоке этом году отмечает свой юбилей — 25 лет со дня основания. За эти годы были взлеты и падения. На продаже подержанных «японок» сказываются все серьезные изменения в стране. Вот и сегодня на рынке кипят страсти!

«Я в этом бизнесе с 2000 года! И все видел. Как драли нас! Так и будут драть! И чем дальше, тем больше».

С 1 апреля в России повышают утилизационный сбор! Привезти машину из-за границы станет дороже. Соответственно цена на автомобили тоже вырастет.

Олег Иванов, продавец автомобилей: «Ну увеличится в среднем где-то на 150 тысяч! Это именно из-за подорожания утилизационного сбора. Покупатели ? Ну что покупатели приходят говорят, «собирали, собирали деньги, в очередной раз на автомобиль не хватает». Возмущаются».

Анатолий Бородин, продавец автомобилей: «Кто соображает в этой теме. Кто занимается. Скажем, ребята с регионов приехали. Где-то по машинке ухватили и уехали. На 50 на 100 тысяч машинка станет дороже». Wish 1.8 утилизационный сбор был 165, сейчас 310. 145 да разница?».

Что это такое - «утилизационный сбор»? По сути, дополнение к основным таможенным пошлинам. Этот налог ввели в 2012м году. Его цель - обеспЕчение экологической безопасности. Вырученные деньги идут на уничтожение устаревших автомобилей.

Дмитрий Пенязь, лидер движения «Общество защиты автомобилистов Приморского края»: «Чтобы те автомобили, которые проходили свой срок не валялись на свалках. Чтобы они проходили утилизацию. И чтобы наша экология не страдала».

Имеется и скрытую цель — защита отечественного производителя. Не всякий захочет покупать иномарку на ввоз которой требуется кругленькая сумма. «Утилизационный сбор» состоит из двух компонентов. Во-первых — это базовая ставка. Она не так уж и велика. Для легковых автомобилей – 20-ть тысяч, для грузовиков и автобусов – 150-т тысяч рублей. Но есть еще и вторая составляющая — это дополнительные коэффициенты. Именно они в разы повышают общую сумму «утилизационного сбора». А с первого апреля эти коэффициенты станут еще больше.

Ирина и Олег Султановы, покупатели: «Новые какие-то сборы появляются. Новые налоги. И цены растут».

Денис Максимов, покупатель: «Повышение таможенного сбора не может мне нравится! Просто я заплачу больше денег!».

Рост утилизационного сбора прежде всего скажется на самом популярном классе машин, с объемом двигателя от тысячи до 2-х тысяч кубических сантиметров. Коэффициент увеличится почти на 90%. То есть, заплатить за привезённую легковушку придется почти в два раза больше. Раньше сбор составлял 44 тысячи, теперь 84. В других классах коэффициент вырос от 15 до 45 процентов. А вот на авто, чьи моторы мощнее 3-х тысяч кубов, сбор останется прежним.

Наталья Запорожан, исполняющая обязанности заместителя начальника Владивостокской таможни: «Величина коэффициентов утилизационного сбора также зависит от срока эксплуатации. // Если это автомобиль подержанный, сроком более 3-х лет это уже более высокий коэффициенты . Что определяется характером утилизационного сбора признанного обеспечить экологическую безопасность».

На подержанные машины коэффициенты повысятся на те же самые проценты, что и на авто, которые только сошли с конвейера. Но поскольку на старые иномарки коэффициенты изначально больше, заплатить придется суммы посолиднее. Например, бэушная иномарка с двигателем от 1-го до 2-х тысяч кубов, теперь будет стоить больше трехсот тысяч рублей. МЕРКАТОР

Но привезти "японку" для себя не составит проблем! Ведь перечисленные выше суммы, как на старые, так и на новые машины, касаются исключительно — юридических лиц.

Наталья Запорожан, исполняющая обязанности заместителя начальника Владивостокской таможни:« В том случае, если ТС ввозится для личных целей, величина утилизационного сбора существенно меньше. Составляет она 3 400 рублей до 5 200 рублей. И с 1 апреля не изменяется. То есть это те ставки, которые действовали и ранее».

Предпринимателей на "зеленке" повышение сбора, конечно же, не обрадовало. Теперь авторынку придется приспосабливаться к новым условиям.

Анатолий Бородин, продавец автомобилей: «Юриков» где-то 70 процентов было. Которые машины везли. А «физиков» процентов 30 . Вот соотношение такое». «Все вот эти 70 процентов будут брать «физиков».

Олег Иванов, продавец автомобилей: «С каждого автомобиля ввезенного в Россию в казну государству идет как минимум 300 тысяч рублей. В виде таможенных платежей, налогов каких-то. Мне вот просто интересно, с российских автомобилей такие же суммы в казну государству идут? По-идее, тут спасибо должны говорить, тем людям которые занимаются ввозом автомобилей».

Цены поднимутся и в дилерских центрах. Поскольку представители мировых автомобильных брендов тоже платят утилизационный сбор.

Михаил Майоров, руководитель отдела продаж «Hyundai-Владивосток»: «На данный момент, есть подтвержденная информация о том, что автомобили, которые сейчас находятся в пути , либо имеются в наличии — остаются и продаются по прежней цене. На новые автомобили приходят от дистрибьютора новые прайсы. В основном, в начале месяца. Поэтому точно информацию подтвердить не могу. Но ориентировочно, это будет порядка 5-7 процентов».

Почти все автосалоны участвуют в государственной программе. Утилизировал старую машину — получил солидную скидку на новую.

Михаил Майоров, руководитель отдела продаж «Hyundai-Владивосток»: «Человек, который хочет утилизировать автомобиль не может взять его где-то с улицы. Он должен собственником авто не менее 12 месяц. Нет обязательного условия, чтобы автомобиль передвигался своим путем. Его можно привезти на экваторе. Но он должен быть комплектным. Внешне, как обычный рядовой автомобиль. У него должны быть двери, колеса, сиденья, руль и все прочее».

Но чтобы получить скидку в 100, а то и 200 тысяч — надо принести сертификат, что вашу старушку утилизировали по всем нормам и правилам. А для этого ее придется сдать на специальный перерабатывавший завод.

Юрий Ковтун, руководитель дальневосточного филиала Московской утилизирующей компании: «Мы занимаемся утилизацией любых транспортных средств. Происходит это путем измельчения и сортировки отходов автомобиля на какие-то детали. Для дальнейшей переработки». «Пластик измельчается. Поролон измельчается и отправляется на захоронение. Шины измельчаются из них стружка готовится. Металлом прессуется». «Эта услуга платная. И для частных и для госучреждений. Цены варьируются от 6,5 тысяч и выше. Госучреждениям немного дороже». «Часть перерабатывается местными, часть приходится отправлять на запад России. Но на Дальнем Востоке завода, - комплексного, единого - такого нет».

Пока одни думают, как они будут покупать новый автомобиль, другие получили шанс реставрировать старый. 24 марта Евразийский экономический союз, куда входит и Россия, внес поправки в таможенный кодекс. Теперь, чтобы привезти кузов на автомобиль нужно заплатить пошлину в размере 15 процентов от его стоимости. А ведь раньше за это пришлось бы отдать 3 тысячи евро.

Олег Иванов, продавец автомобилей: «Народ у кого есть возможность стараются побыстрее кузов заказать, чтоб опять не прикрыли эту дырочку».

В интернете тут же появились десятки заманчивых объявлений. Дилеры уверяют: закажи кузов, установи мотор и катайся на новенькой машине. Вот только такие "конструкторы" до сих пор вне закона! Привезённый кузов в лучшем случае пойдет на запчасти. Зарегистрировать собранный автомобиль - не получится.

Тимур Дембовский, старший инспектор группы розыска отделения №1 ГИБДД Приморского края: «Логического конца в предоставлении такой услуги не будет! Соотвественно, буду взяты деньги у граждан, а как таковой замены кузова и внесения регистрационных данных указанная контора сделать не сможет» «Возможность ввоза кузова или шасси ТС — не порождает возможности внесения изменений в регистрационные данные касательно замены этого кузова или рамы. В случаи обращения заявителя, по данному вопросу, в предоставлении данной услуги ему будет отказано. В соответствии с пунктом 24 административного регламента. В виду невозможности идентификации ТС в следствии замены кузова, либо рамы".

Но есть исключения! Кузов можно привести для, так называемых, рамных автомобилей.

Никита Муравьев, юрист: «Существуют автомобили, на которых имеется несущая рама. Номер рамы указывается в ПТС. Согласно внутреннему приказу в УМВД рама система образующий элемент автомобиля. И если он присутствует то под эту раму можно привезти другие агрегаты и заменить их. А если рамы нет — то система образующим элементом является кузов. И его менять нельзя".

Теперь кузов для рамного внедорожника обойдется примерно в 100-150 тысяч рублей. В соцсетях уже появились первые сообщения от счастливчиков, которые растаможили свою покупку из Японии.

«Главный плюс рамного конструктора: кузов неномерной, перекидываем заместо старого и никого не спрашиваем».

Есть еще один вариант легально использовать привезенный кузов! Можно сконструировать собственный, ранее нигде не зарегистрированный автомобиль! Закон не запрещает ставить на учет такого «железного коня». Вот только вряд ли кто-то захочет этим заниматься.

Никита Муравьев, юрист: «На самом деле, это довольна тяжело требуется проведение экспертизы в Москве. В московском учреждении в НАМИ. И она дает сертификат соответствия автомобиля требованиям безопасности. Это довольна дорогостоящая процедура. Около 100 тысяч. И к тому же она длительная . Пока пройдёте экспертизу, получите результат, зарегистрируете в ГАИ — это может занять около года».

Несмотря на все изменения владивостокская таможня работает в штатном режиме. Не пугает и ожидаемый наплыв подешевевших кузовов. Их привозили тысячами, даже когда приходилось платить пошлину в 3 тысячи евро.

Наталья Запорожан, исполняющая обязанности заместителя начальника Владивостокской таможни: «Согласно имеющейся статистики в 16 и в 17 году примерно одинаковое количество кузовов было ввезено в регионе деятельности Владивостокской таможни и составило оно 24 200 штук. За истекший период 2018 года ввезено чуть более 7 тысяч кузовов».

По словам специалистов, повышение утилизационного сбора и снижение пошлин на ввоз кузова обязательно приведут к серьезным изменениям на российском автомобильном рынке. Вот только какими будут эти изменения - покажет время.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]