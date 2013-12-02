Очередной «сюрприз» готовят автолюбителям в 2021 году

Правительство РФ планирует на треть повысить утилизационный сбор для автопроизводителей и дилеров, торгующих иностранными автомобилями, а также на всю спецтехнику, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет ura.ru, ссылаясь на источник в автомобильной промышленности.

«Утильсбор собираются повысить на 25-30% на все виды транспортных средств, включая спецтехнику», — сказал собеседник РИА «Новости». Он также добавил, что эти меры вводятся из-за ослабления рубля.

Утилизационный сбор — это обязательный платеж, который был введен властями в 2012 году. Несмотря на то что его оплачивают компании, торгующие иностранными авто, дилеры, а также те, кто привозит автомобили из-за границы, из-за повышения утилизационного сбора может серьезно вырасти стоимость машин для покупателей. Сильнее всего это отразится на среднем и премиум-сегменте, пишет телеканал 360.

В последний раз утильсбор повышался в 2018 году. После этого цены на автомобили существенно выросли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]