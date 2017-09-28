Утильсбор 2020: какие автомобили подорожают

Повышение цен на машины из-за новой индексации утилизационного сбора, опасения автодилеров, дифференциация субсидий и обещания властей — что ждет авторынок в следующем году.

Падение продаж на российском рынке продолжается, прогнозы экспертов не предполагают положительных тенденций. Более того, ситуация на российском рынке может значительно ухудшиться уже с начала 2020 года. Цены на новые автомобили поднимут большинство компаний, и в первую очередь это коснется импортируемых машин премиального сегмента. Подорожания едва ли избежит и масс-маркет, сообщает "Вести: Приморье".

Утилизационный сбор был введен в России в 2012 г. и был трижды проиндексирован начиная с 2016 года. В 2020 г. ставки утилизационного сбора будут вновь повышены, и в первую очередь это коснется сегмента легковых авто. В среднем ставки вырастут более чем в два раза. При этом для машин с двигателем до 1 л утильсбор возрастет на 46,1%, а для автомобилей с двигателем от 3,5 л — на 145%. К последней категории чаще всего относятся премиальные автомобили. В самом массовом сегменте автомобилей с двигателем от 1 до 2 л увеличение утильсбора составит 112,4%.

В Минпромторге такие меры объяснили необходимостью сбалансировать расходы на развитие системы утилизации. Но повышение может стать одним из факторов роста стоимости автомобилей в 2020 году, отмечает Autonews.

Следствием повышения утильсбора станет закрытие не менее 200–300 дилеров и увольнение не менее 20 тыс. сотрудников, а также сокращение налоговых платежей.

На авторынке в 2020 году сохранится отрицательная динамика, которая является следствием низкой покупательной способностью населения, высокой закредитованностью, отмечают эксперты.

«В следующем году ожидается рост цен на новые автомобили, связанный с повышением утилизационного сбора и инфляцией, — пояснил руководитель направления по работе с ключевыми клиентами автоцентра Александр Захаров.

«При этом рост цен будет не таким значительным. Массовый сегмент подорожает меньше, премиум — больше», - уточнил Захаров.

Власти, напротив, считают, что повышение утилизационного сбора не отразится на стоимости автомобилей. Правда, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уточнил, что речь идет о машинах, которые производятся в России. По его словам, удержать цены на такие машины можно будет благодаря мерам господдержки. Что касается импортных автомобилей, то доля индексации утилизационного сбора в их стоимости, по мнению чиновника, составляет всего от 2% до 5%. Ожидается, что новые ставки утильсбора могут принести в бюджет более 150 млрд руб. в следующем году.

Пока официально о повышении цен на свою продукцию заявили пять автопроизводителей. Практически все эти компании относятся к премиум-сегменту. Одним из первых о корректировке своих прайс-листов после повышения властями утилизационного сбора заявил немецкий производитель. Большинство автомобилей баварского бренда с 1 января в среднем подорожают на 2%. В самой компании считают, что им удалось ограничиться «минимальным повышением», заметив, что стоимость некоторых моделей осталась без изменений.

Что касается массового сегмента, то тут большинство автопроизводителей о возможном повышении цен на свою продукцию говорить отказались. Представитель японского бренда авто не исключил увеличения стоимости своих автомобилей, однако финальное решение компания примет после «детального анализа рынка и действий конкурентов».

Повышение утильсбора происходит на фоне продолжающегося падения продаж на российском рынке. В ноябре большинство самых популярных автобрендов закончили месяц с отрицательным результатом.

С начала года на российском рынке было реализовано на 2,8% меньше, чем в 2018 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]