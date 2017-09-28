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Ставки повышены: о старых ценах на авто можно забыть

Ставки повышены: о старых ценах на авто можно забыть

Фото: pixabay.com

С января 2020 года автопроизводители повысили стоимость новых машин на 2-6%. Рост цен связан с увеличением ставок утильсбора, сообщает "Вести: Приморье".

«Цены на автомобили, выпущенные в 2020 году, выросли как минимум на 2%». Так, концерн Subaru отмечает увеличение стоимости авто на 3—6%, дилер «Авилон» — на Mercedes на 3,5%, BMW — 4%, Audi А3 — на 5,2%, А4 — на 3,4%, Q3 — на 3,2%, отмечает «Коммерсант».

Это происходит на фоне повышения ставок утилизационного сбора на 110%. Производители поясняют, на изменении цен сказалась и инфляция. Автоэксперты ожидают падения рынка к концу на 5-10%.

Напомним, в ноябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении ставок утильсбора на автомобили с 1 января 2020 года.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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