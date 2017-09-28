Утилизационный сбор станет причиной подорожания тарифов на свет и тепло

В России могут повысить тарифы за световую и тепловую энергию из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, сообщают «Вести:Приморье»

Об этом говорится в письме замминистра энергетики России Анатолия Яновского в адрес федеральных ведомств - Минэкономразвития и Минпромторга.

По мнению чиновника, подорожание тарифов вызовет увеличение утилизационного сбора на технику для добычи угля в этом году. «<…> можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию», — цитируют письмо «Известия».

Сборы на спецтехнику планируется повысить в несколько раз. Это коснется и техники для ведения горных работ (бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы, и др.). В Минэнерго России также уточнили, что доля топливной составляющей угольной станции может достигать 65% в стоимости электроэнергии, отмечает ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]