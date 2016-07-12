В Приморье провозглашен вердикт по уголовному делу «кировской банды»

Во вторник, 10 апреля 2018 года, коллегия присяжных заседателей провозгласила вердикт пяти жителям Кировского района Приморья. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру. Присяжные сочли доказанным причастность братьев Александра и Вадима Ковтунов, Владимира Илютикова, Максима Кириллова и Алексея Никитина к убийству четырех лиц в сентябре 2009 года.

Согласно вердикту, на территории пгт. Кировский была создана группа для нападения на граждан, куда входили Александр Ковтун, Илютиков и Кириллов. В период с весны по сентябрь 2009г. в ее состав также вошел Никитин. Для вооружения группы незаконно приобреталось огнестрельное оружие, специальные средства, а с целью обеспечения мобильности - использовались мотоциклы и автомобиль.

Осенью 2009г. участники группы в процессе слежки выяснили местонахождение лагеря потерпевших в лесу, где последние занимались выращиванием конопли и изготовлением из нее наркотических средств.

В конце сентября, имея умысел на убийство с целью хищения чужого имущества, вооруженные подсудимые прибыли на автомобиле под управлением Вадима Ковтуна к месту расположения лагеря, где напали на четверых жителей Кировского района, используя огнестрельное оружие и нож. Убив всех четверых, фигуранты похитили наркотические средства, золотые украшения и др.

Подсудимые были задержаны в июне 2010 г. в квартире одного из домов в г. Уссурийске.

Юридическая оценка действиям подсудимых и срок наказания за содеянное будут определены Приморским краевым судом по итогам обсуждения последствий вердикта.

Следует отметить, что ранее приговором краевого суда от 28 апреля 2014 года подсудимые по настоящему делу Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов и другой участник преступной группы – Роман Савченко, в зависимости от роли каждого, осуждены за бандитизм (ст. 209 УК РФ), убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ), нападения на сотрудников органов внутренних дел (ст. 317 УК РФ), хищение оружия и боеприпасов (ст. 226 УК РФ), а также за совершение преступлений против личности и собственности (ст. 162 УК РФ, ст. 158 УК РФ, ст. 166 УК РФ и др.).

Суд приговорил этих членов банды к длительным срокам лишения свободы от 19 до 25 лет. Приговор по эпизоду разбойного нападения и убийства 4-х лиц, в совершении которых обвинялись пятеро фигурантов, в том числе Никитин и Вадим Ковтун, был отменен в этой части Верховным Судом Российской Федерации и направлен на новое судебное рассмотрение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]