На о.Русский хотят создать офшор для помощи попавшим под санкции олигархам

Создание офшорных зон станет одной из мер поддержки, которую власти РФ пообещали оказать бизнесменам, попавшим в расширенный американский санкционный список, сообщает Вести:Приморье со ссылкой на «Ведомости».

Подобные зоны, по словам собеседников издания, могут появиться на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский на Дальнем Востоке (обсуждение этой идеи газете также подтвердил представитель правительства Калининграда). Причины выбора именно этих территорий для подобных зон источники газеты не назвали, однако заметили, что соответствующий законопроект уже разработан Минэкономразвития. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил его представитель. В настоящий момент подобная инициатива, по его словам, согласуется с профильными министерствами.

Согласно документу, как рассказали изданию чиновники, желающие вернуть деньги в Россию смогут сделать это быстро и без налогов. Проект, по их информации, позволит столкнувшимся с проблемами предпринимателям перенести иностранные структуры в Россию из других стран, в том числе из офшоров, сохранив их правовую форму. Таким образом, компании, как подтвердил в беседе с «Ведомостями» представитель Минэкономразвития, смогут полностью перевести капитал в Россию. Причем документ позволит им сделать это в кратчайшие сроки, с сохранением привычной правовой и финансовой инфраструктуры, без выплаты налогов с иностранных доходов. Для этого, как уточнили в ведомстве, резиденты зон со специальным режимом смогут получить статус международной предпринимательской компании.

5 апреля минфин США обнародовал новый санкционный список российских резидентов, среди них Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. В пятницу котировки En+ и UC Rusal Дерипаски рухнули на $3,2 млрд. В понедельник, 9 апреля, распродажа продолжилась. За день все бизнесмены из списка потеряли больше $12 млрд своего совокупного состояния, рухнул рубль и российский фондовый рынок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]