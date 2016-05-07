Жительницу Владивостока сбил велосипедист, она в больнице в тяжелом состоянии

Во Владивостоке женщину сбил велосипедист. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, столкновение с двухколесным транспортом стало для пострадавшей едва ли не фатальным, как если бы она попала под машину: у нее сломана левая рука, раздроблена кисть, разбита губа и выбито два зуба.

Пока прохожие приводили пострадавшую в чувства, велосипедист с места происшествия скрылся. Пострадавшая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту инцидента полиция завела дело.

Всех, кому что-либо известно о личности скрывшегося велосипедиста, просят позвонить по телефону: 8-908-448-82-90.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]