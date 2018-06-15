Россия разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче Мундиаля-2018

В Москве на стадионе "Лужники" в присутствии 80 тысячи зрителей сборная России со счетом - 5:0 разгромила команду Саудовской Аравии. Такого чуда на зеленом поле Россия еще не переживала.

На 11 минуте Юрий Газинский забивает первый гол. 1:0 - впереди Россия. На 43 минуте Денис Черышев забивает второй гол, 2:0 в пользу сборной России. На 70-ой минуте Артем Дзюба забивает третий мяч. 3:0 в пользу сборной России. На последней минуте матча Денис Черышев забивает второй гол в матче и увеличивает счет до 4:0 и практически тут же Александр Головин со штрафного устанавливает окончательный счет - 5:0. Замечательная победа российской команды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]