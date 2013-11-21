24 и 25 июня изменится расписание движения поезда "Океан"

24 и 25 июня изменится расписание движения пассажирского поезда №6 "Океан" на участке Ружино — Владивосток.

В связи проведением ремонтных работ на перегоне Кабарга – Шмаковка Дальневосточной железной дороги в сутках 24 и 25 июня частично изменится расписание движения пассажирского поезда №6 «Океан» сообщением Хабаровск – Владивосток с незначительной задержкой по отправлению в соответствии с указанным графиком:

Станция Время (местн) Стоянка Ружино (отпр) 03-38 Спасск-Дальний 05-09 3 мин Сибирцево 06-03 2 мин Уссурийск 07-01 42 мин Угольная 08-57 3 мин Владивосток (приб) 09-40

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]