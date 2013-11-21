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24 и 25 июня изменится расписание движения поезда "Океан"

24 и 25 июня изменится расписание движения поезда

Фото: Фотографии Приморского края - Приморский край

24 и 25 июня изменится расписание движения пассажирского поезда №6 "Океан" на участке Ружино — Владивосток.

В связи проведением ремонтных работ на перегоне Кабарга – Шмаковка Дальневосточной железной дороги в сутках 24 и 25 июня частично изменится расписание движения пассажирского поезда №6 «Океан» сообщением Хабаровск – Владивосток с незначительной задержкой по отправлению в соответствии с указанным графиком:

Станция

Время (местн)

Стоянка

Ружино (отпр)

03-38

 

Спасск-Дальний

05-09

3 мин

Сибирцево

06-03

2 мин

Уссурийск

07-01

42 мин

Угольная

08-57

3 мин

Владивосток (приб)

09-40

 
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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