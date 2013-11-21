24 и 25 июня изменится расписание движения поезда "Океан"
24 и 25 июня изменится расписание движения пассажирского поезда №6 "Океан" на участке Ружино — Владивосток.
В связи проведением ремонтных работ на перегоне Кабарга – Шмаковка Дальневосточной железной дороги в сутках 24 и 25 июня частично изменится расписание движения пассажирского поезда №6 «Океан» сообщением Хабаровск – Владивосток с незначительной задержкой по отправлению в соответствии с указанным графиком:
|
Станция
|
Время (местн)
|
Стоянка
|
Ружино (отпр)
|
03-38
|
|
Спасск-Дальний
|
05-09
|
3 мин
|
Сибирцево
|
06-03
|
2 мин
|
Уссурийск
|
07-01
|
42 мин
|
Угольная
|
08-57
|
3 мин
|
Владивосток (приб)
|
09-40
|
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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