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В Приморье уволена сотрудница детсада, имевшая судимость за совершение особо тяжкого преступления

В Приморье уволена сотрудница детсада, имевшая судимость за совершение особо тяжкого преступления

Фото: Новости в Томске

Заведующая детским садом одного из поселков Кавалеровского района по причине нехватки работников приняла на должность музыкального руководителя местную жительницу, осужденную в 2012 году за покушение на сбыт наркотических средств (что является особо тяжким преступлением) к лишению свободы условно.

В 2015 году по решению суда судимость женщины была снята.

Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки.

Главе администрации Кавалеровского муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, музыкальный руководитель уволена, заведующая детским садом привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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