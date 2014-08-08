В Приморье уволена сотрудница детсада, имевшая судимость за совершение особо тяжкого преступления
Заведующая детским садом одного из поселков Кавалеровского района по причине нехватки работников приняла на должность музыкального руководителя местную жительницу, осужденную в 2012 году за покушение на сбыт наркотических средств (что является особо тяжким преступлением) к лишению свободы условно.
В 2015 году по решению суда судимость женщины была снята.
Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки.
Главе администрации Кавалеровского муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, музыкальный руководитель уволена, заведующая детским садом привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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