Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:39
  0

Прокуратура нашла более 70 нарушений прав инвалидов в колониях Приморья

Прокуратура нашла более 70 нарушений прав инвалидов в колониях Приморья

Фото: Российские ОНК: новое поколение

Прокуратура Приморья в ходе проверки выявила, что в исправительных колониях края для осужденных-инвалидов не установлены пандусы и поручни, а рабочие места за ними законодательно не закреплены.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморья, в исправительных колониях края в ходе проверки установлено более 70 нарушений требований законодательства о защите прав инвалидов, вынесено 18 представлений о нарушении закона.

В частности, в колониях не установлены пандусы и поручни. Это "умаляет права осужденных инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры", - считает прокуратура.

Несмотря на то, что в большинстве исправительных учреждений края рабочие места для осужденных инвалидов фактически выделены, приказы об их создании для трудоустройства не изданы.

Вопросы устранения выявленных нарушений находятся на контроле прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Приморского края.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря