Прокуратура нашла более 70 нарушений прав инвалидов в колониях Приморья
Прокуратура Приморья в ходе проверки выявила, что в исправительных колониях края для осужденных-инвалидов не установлены пандусы и поручни, а рабочие места за ними законодательно не закреплены.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморья, в исправительных колониях края в ходе проверки установлено более 70 нарушений требований законодательства о защите прав инвалидов, вынесено 18 представлений о нарушении закона.
В частности, в колониях не установлены пандусы и поручни. Это "умаляет права осужденных инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры", - считает прокуратура.
Несмотря на то, что в большинстве исправительных учреждений края рабочие места для осужденных инвалидов фактически выделены, приказы об их создании для трудоустройства не изданы.
Вопросы устранения выявленных нарушений находятся на контроле прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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