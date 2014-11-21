Сервис на земле и в воздухе. В вузах Владивостока началась защита выпускных квалификационных работ. В этом году дипломы защищают и выпускники новых направлений. С авторами самых интересных дипломных проектов познакомилась Елена Штылина.

Студенты - народ суеверный, особенно телевизионщики. Без пяти минут специалисты медиаотрасли защищают дипломные работы. Их актуальность и творческую составляющую оценивают настоящие мэтры Высшей школы телевидения. Здесь и вопросы на засыпку и профессиональный интерес.

Особенности операторской работы и монтажа - в документальном проекте Алины Сапон. Профессиональные качества девушке пришлось испытать в сложных для видеосъемки условиях. «Ограбление века» снимала на камеру в ограниченном пространстве, при отсутствии света. Так погружала зрителя в реальность квест-игры.

Алина Сапон, выпускница Высшей школы телевидения ВГУЭС: «Было совершенно темно, и мы подсвечивали участников игры фонариками».

Насколько язык экрана передал эмоции героев фильма, решают члены госкомиссии.

Сергей Булах, директор Высшей школы телевидения ВГУЭС: «Отличительная особенность Высшей школы телевидения в том, что здесь очень много профессионалов. Вы могли убедиться, что сегодня на защиту пришли будущие работодатели. Это важно в нашей работе, и мы этим очень дорожим».

И действительно, некоторые дипломные работы стали путевкой во взрослую жизнь.

Игорь Ведревский, выпускник Высшей школы телевидения ВГУЭС: «В ходе подготовки кулинарной программы я попробовал себя в роли ведущего и теперь буду работать на телевидении...»

Пока дипломный рубеж преодолевают творческие личности в соседней аудитории - выпускники направления «Сервис в авиации». Юлия Макиевская, опираясь на мировой опыт, предлагает проект по созданию «Дома быта и красоты» в аэропорту Владивостока. Как повысить имидж международного аэровокзала и создать комфортные условия для пассажиров? Взгляд на благоустройство воздушного причала имеет большое будущее.

Татьяна Терентьева, ректор ВГУЭС: «В этом году все выпускные квалификационные работы сделаны по заявкам предприятий. Мы не просто теоретизируем какую-то тему, мы решаем какие-то проблемы. Такие решения проблем могут быть полезными для предприятий».

Такие перспективные студенты точно без работы не останутся. По словам здешних преподавателей, их выпускники трудоустраиваются в первые три месяца после защиты дипломов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]