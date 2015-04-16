Объем хищений при строительстве судоверфи «Звезда» превысил 7 млрд. руб.
Правоохранительные органы установили, что при строительстве крупнейшей российской судоверфи «Звезда» в Приморье было похищено около 7,5 млрд рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Расследование продолжается уже более четырех лет. В настоящее время установлено, что похитили не менее 7,5 млрд рублей.
Один из ключевых фигурантов дела – бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот, который скрывается в США.
Установлено, что были похищены денежные средства, инвестируемые ОАО «Дальневосточный завод "Звезда"» в строительство верфи "Звезда-ДСМЕ".
Также в Россию из США депортирован другой ключевой фигурант дела – Алексей Бойцов. Он находится под стражей. Бойцов признал свою вину в том, что за вознаграждение совершал незаконные банковские операции с денежными средствами, предназначенными для строительства верфи.
В апреле 2015 года вице-премьер России – полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совместном заседании коллегий Генеральной прокуратуры РФ и Минвостокразвития в Хабаровске сообщил, что следственные органы расследуют ряд уголовных дел по фактам хищения более 4 млрд рублей при строительстве судоверфи «Звезда» в Приморье.
ОАО «Дальневосточный завод "Звезда"» (Большой Камень, Приморский край) является ведущим судостроительным комплексом на востоке России, специализирующимся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок. На базе завода в настоящее время реализуется проект по созданию комплекса по строительству гражданских судов и нефтяных платформ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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