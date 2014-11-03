Стали известны подробности ДТП на железной дороге в Дальнегорске
В ночь на среду, 27 июня, в Дальнегорске на железнодорожном переезде поезд сбил "Тойоту Краун". Как оказалось, это происшествие было не случайным. Мужчина несколько раз испытывал свою судьбу.
По данным Newsbox24.tv, водитель автомобиля специально выехал на рельсы, стоял там, а при приближении поезда нажал на газ. Состав смял лишь заднюю часть иномарки, после чего выкинул автомобиль с рельсов в поле. Водитель выжил, но убежал. Через некоторое время появилась информация, что мужчину ударило током, когда он пытался влезть на вышку ЛЭП. К приезду скорой бедолага висел вниз головой. Как оказалось, это был тот самый водитель "Крауна". И что интересно, он опять был жив.
Пока врачи ждали спасателей, мужчина сорвался вниз и воткнулся головой в гору щебня. Врачи, когда забирали везунчика в больницу, обратили внимание на характерные раны на руках пострадавшего. По всей видимости, этот товарищ еще раньше пытался вскрыть себе вены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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