При восхождении на гору Ко турист из Владивостока погиб, еще один потерялся в лесу
В воскресенье, 24 июня, в районе имени Лазо Хабаровского края при восхождении на гору один турист из Владивостока погиб, а второй, как стало известно позднее, заблудился в лесу. В ночь на 30 июня восемь волонтеров из Владивостока выехали в Хабаровский район на поиски мужчины.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, 12 туристов из Владивостока при восхождении на гору Ко были застигнуты непогодой: поднялся сильный ветер, начался дождь, который затем перешел в снег и пургу. Половина группы решила вернуться в базовый лагерь, а другая половина двинулась дальше. В группе рискнувших были братья Александр Левада 60 лет и Виталий 63 года Левада.
Как ранее сообщали "Вести: Приморье" один из туристов - Александр - погиб при спуске с вершины, его тело доставили на вертолете МЧС.
Еще трое из шести туристов, в том числе Виталий, повернули назад на последних сотнях метров восхождения. По словам членов группы, на одном из лесистых участков обратного пути Виталий отстал и так и не спустился в базовый лагерь.
Гора Ко – вторая по высоте в Сихотэ-Алине, 2004 м над уровнем моря. Особенность подъема на Ко в том, что путь проходит через соседнюю вершину, которая носит название Столовой и ниже Ко всего на 100 метров. Ее вершина абсолютно ровная, словно стесана рубанком, поэтому на ней удобно делать остановку перед последним штурмом Ко. Между Столовой и Ко располагается перешеек, получивший у туристов название «Динозаврик» из-за очень узкого и острого гребня, по которому приходится идти тем, кто хочет отсюда подняться на Ко.
Как уточняет Vl.ru, именно на «Динозаврике» и разыгралась трагедия. От Столовой он сразу спускается на 200 метров, а затем поднимается на 300 метров к вершине Ко. Перед подъемом на нее на «Динозаврике» есть особо опасный участок. Идти приходится буквально по острию хребта, а с двух сторон вниз уходят крутые склоны. Дойдя до этого места и оценив путь, по которому придется идти, скользя по камням, половина группы, в том числе Виталий Левада, решили повернуть обратно. Оставшиеся трое, среди которых был его брат Александр, продолжили восхождение.
По словам тех, кто был вместе с Александром, на обратном пути, на том самом «Динозаврике» ему стало плохо. Он не мог стоять и передвигаться, не реагировал на вопросы товарищей. Предположительно с ним случился инсульт. Ситуация усугублялась тем, что на «Динозаврике» нет сотовой связи, а видимость была серьезно ограниченна из-за снега. Не имея возможности самостоятельно оказать помощь Александру, его спутники решили найти место, откуда можно связаться с МЧС и вызывать помощь.
После того как им это удалось, они вернулись на место, где оставили Александра, но мужчина исчез. Поиски поблизости не дали результатов. В метель, с приближающейся ночью туристы не решились обследовать склон, вниз по которому тот мог свалиться, и вернулись в базовый лагерь. Там они узнали об исчезновении Виталия. Сообщить об этом спасателям не удалось: в лагере также не было связи.
Поисковая группа Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России высадилась на вершине Столовой (это единственная площадка для посадки вертолета) на следующий день. Тело Александра было найдено ниже по склону и после спуска передано сотрудникам полиции для проведения необходимых оперативно-следственных мероприятий по выяснению причин смерти. Об исчезновении Виталия спасатели так и не узнали, и его поиски не проводились. В настоящее время мужчина шестые сутки находится один в тайге. Отметим, группа туристов не была зарегистрирована, в опасное путешествие люди отправились самостоятельно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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