Партия пенсионеров выдвинула Юлию Толмачеву кандидатом на выборах губернатора Приморья

Приморское отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров) выдвинуло своего председателя Юлию Толмачеву кандидатом на досрочных выборах губернатора Приморского края.

"На состоявшейся накануне конференции делегаты единогласно поддержали ее кандидатуру", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Приморского отделения Партии пенсионеров.

Ю.Толмачева - председатель правления регионального отделения партии пенсионеров в Приморском крае, в Законодательном собрании региона работает в комитете по социальной политике и защите прав граждан.

Ранее со своими кандидатами на предстоящих выборах губернатора Приморья определились КПРФ, которая выдвинула депутата краевого заксобрания Андрея Ищенко, региональное отделение "Единой России", поддержавшее кандидатуру временно исполняющего обязанности губернатора края Андрея Тарасенко. От приморского отделения ЛДПР кандидатом в губернаторы выдвинут депутат Госдумы Андрей Андрейченко.

Досрочные выборы губернатора Приморского края пройдут в единый день голосования - 9 сентября.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморья Владимира Миклушевского, возглавлявшего край с 2012 года.

Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".

Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]