Отправили на улицу. Во Владивостоке детский сад, принадлежавший предприятию «Эра», этим летом закрыли не на ремонт, а навсегда. Кому понадобилось так срочно освободить помещение и куда растерянным родителям теперь отдавать детей?

На грустной ноте заканчиваются веселые песни малышей. Это их последний день в родном детском саду. И дело не в том, что пора в школу. Детсад №90 решили закрыть. Причин не объяснили, просто поставили родителей перед фактом: малышей забрать. А куда вести их теперь — ваше личное дело.

Нелли Арстова, заведующая детским садом № 90: «Вызвал меня наш руководитель и сказал, что детский сад закрывается, все сотрудники уходят в отпуска, а потом увольняют по сокращению, а детей мы не можем устроить».

Родион Вшивков, воспитанник детского сада № 90: «Мне еще один год до школы, мне нужно еще ходить в сад, поэтому, прошу вас, не забирайте наш сад».

Этот садик изначально был открыт для детей работников предприятия «Эра». Его посещали инженерными династиями. Но земля и здание, как оказалось, принадлежат городу.

Татьяна Адамович, мама воспитанника детского сада №90: «Детский сад существует уже порядка 50 лет, я сама ходила в этот детский сад, 30 лет назад выпустилась, сестра моя старшая ходила, у меня дочь старшая сюда ходила, сейчас младший сын ходит».

Родители сразу составили несколько гневных заявлений и отправили их по инстанциям. Но ответов пока не дождались. Куда пристраивать детей, не знают. Кто-то давно отказался от путевок в детский сад, кому-то они до сих пор не пришли.

Анна Шульга, мама воспитанника детского сада № 90: «Если сад закроется, очень будет всех интересовать момент предоставления замены, разве можно просто выбросить детей на улицу?»

Андрей Елькин, начальник Управления муниципальной собственности администрации г. Владивостока: «В текущем формате, а именно как частный детский сад АО «Эра», он может быть продолжен только в том случае легализации, то есть оформлении правовостанавливающих документов на пользование муниципальным помещением. В течение длительного времени «Эра» не принимала никаких попыток легализовать, то есть не обращалась сделать ни договор аренды, безвозмездного пользования, либо иной договор».

Администрация города свое предложение выдвинула. Теперь слово за директором «Эры». Однако, ни с нами, ни с родителями он на связь не выходит. Поэтому возмущенные матери на такой вариант не рассчитывают: знают, что предприятию не выгодно содержать детский сад. Есть и ещё один вариант решения проблемы — учреждение должно закрепиться в муниципальном статусе. А это время и деньги, которых в городском бюджете нет.

Только сегодня стало известно, что вопросом перевода малышей в другие детские сады Владивостока вплотную занялись чиновники. Некоторых родителей пригласили в Управление образования для составления списков. Более того, и воспитателям, которых уволили по сокращению, найдут новые места работы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]