В центре Владивостока до конца лета появится более сотни вантовых мостов! И теперь каждый житель и гость приморской столицы сможет пройтись по ним совершенно спокойно.

Мосты, конечно, не вантовые, но зато чугунные. И гулять по ним можно круглые сутки. Отличаются высокой прочностью и практически неограниченным сроком эксплуатации. Идеально круглые и черные — они уже стали достопримечательностью Владивостока.

Мансурбек Юлдашев, бригадир: «Поменять его одному — три часа. Сначала основу надо сделать, чтобы качественно было и долго стояло. За день штук пять успеваем».

Мерзамаджон Тылаволдыев, дорожный рабочий: «Это нормально, не тяжелая работа, нам пойдет!»

Таких люков во Владивостоке еще не было. Они устанавливаются на дорогах и тротуарах по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Их производством занимаются в столице российских литейщиков. Так что список вещей, которые не возьмешь в Тулу, теперь серьезно расширился.

- Таких канализационных люков на Светланской будет 149! Это чистый чугун! Каждый из них весит 60 килограммов, но нагрузку он выдерживает в 90 тонн!

Быть может, через несколько лет владивостокцы будут гордиться канализационными люками так же, как японцы. Ведь таких чугунных шедевров под ногами, как у них, больше нигде не найдешь. Японские города уже тридцать лет на полном серьезе спорят, у кого люки краше. Как пчелы на мед к японским люкам слетаются путешественники, и при этом все счастливы. У туристов появляются уникальные коллекции фотоснимков, а в бюджете мэрии — дополнительные деньги. Поэтому городу нашему есть куда стремиться, а что изобразить на люках, мы всегда найдем.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]