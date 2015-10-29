В центре Владивостока до конца лета появится более сотни вантовых мостов. Видеорепортаж Максима Каленника
В центре Владивостока до конца лета появится более сотни вантовых мостов! И теперь каждый житель и гость приморской столицы сможет пройтись по ним совершенно спокойно.
Мосты, конечно, не вантовые, но зато чугунные. И гулять по ним можно круглые сутки. Отличаются высокой прочностью и практически неограниченным сроком эксплуатации. Идеально круглые и черные — они уже стали достопримечательностью Владивостока.
Мансурбек Юлдашев, бригадир: «Поменять его одному — три часа. Сначала основу надо сделать, чтобы качественно было и долго стояло. За день штук пять успеваем».
Мерзамаджон Тылаволдыев, дорожный рабочий: «Это нормально, не тяжелая работа, нам пойдет!»
Таких люков во Владивостоке еще не было. Они устанавливаются на дорогах и тротуарах по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Их производством занимаются в столице российских литейщиков. Так что список вещей, которые не возьмешь в Тулу, теперь серьезно расширился.
- Таких канализационных люков на Светланской будет 149! Это чистый чугун! Каждый из них весит 60 килограммов, но нагрузку он выдерживает в 90 тонн!
Быть может, через несколько лет владивостокцы будут гордиться канализационными люками так же, как японцы. Ведь таких чугунных шедевров под ногами, как у них, больше нигде не найдешь. Японские города уже тридцать лет на полном серьезе спорят, у кого люки краше. Как пчелы на мед к японским люкам слетаются путешественники, и при этом все счастливы. У туристов появляются уникальные коллекции фотоснимков, а в бюджете мэрии — дополнительные деньги. Поэтому городу нашему есть куда стремиться, а что изобразить на люках, мы всегда найдем.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.07.2018 «Вести: Приморье»: Прогуляться по мостам во Владивостоке смогут все желающие
-
25.10.2017 Василий Усольцев проверил ход ремонта дорог по федеральной программе
-
21.10.2017 На улицах Владивостока в этом году установят более 1400 новых дорожных знаков
-
13.09.2017 Как ремонт дороги в центре Владивостока сказался на трафике
-
26.12.2016 Мосты на трассе Лазо-Заповедное отремонтируют до конца года
-
29.10.2015 Чугунные и полимерные люки и ливневые решетки устанавливают на дорогах Владивостока
Добавить комментарий