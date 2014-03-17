Водитель джипа лишил "единственной кормилицы" семью с о.Русский

Во Владивостоке разыскивают водителя внедорожника, которого подозревают в совершении чрезвычайно редкого для мегаполиса дорожном нарушения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @ДПС Контроль 125 rus.

"В воскресенье 22.07.18 г. около 19.20 часов, в районе дома 7 по ул. Церковная Падь на о. Русском, водитель тёмного джипа совершил наезд на корову и скрылся с места ДТП. В результате потеряна единственная кормилица", - сообщают авторы поста.

Они просят очевидцев, обладающих любой информацией относительно примет автомашины виновника ДТП, сообщить по телефону, опубликованному в инстаграм-паблике.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]