Астрономы из Приморья назвали дату Апокалипсиса - СМИ

Исследователи из Уссурийской обсерватории вычислили, что смертоносная планета Нибиру уничтожит Землю через три года. С такой "сенсационной новостью" вышел интернет-ресурс Белновости.

Как пишет издание, "по словам ученых, конец света Нибиру организует в начале 2021 года. Именно тогда она столкнется с планетой землян."

Белновости утверждают, что "еще пять лет назад астрофизики предупреждали о появлении в Солнечной системе таинственного объекта, который, судя по наблюдениям, стремительно двигался по направлению к Земле.

С того времени ученые тщательно следят за космическим телом. Было зафиксировано несколько странных явлений. Например, в 2018 году Нибиру остановилась и находилась без движения 8 дней. Подобное не поддается объяснению законами физики, – говорят исследователи."

После «простоя» планета смерти вновь возобновила свое движение к Земле, уверено белорусское интернет-СМИ.

В настоящее время "Вести:Приморье" пытаются связаться с представителями Уссурийской обсерватории, что выяснить достоверность этого "сенсационного" сообщения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]