Астрономы из Приморья назвали дату Апокалипсиса - СМИ
Исследователи из Уссурийской обсерватории вычислили, что смертоносная планета Нибиру уничтожит Землю через три года. С такой "сенсационной новостью" вышел интернет-ресурс Белновости.
Как пишет издание, "по словам ученых, конец света Нибиру организует в начале 2021 года. Именно тогда она столкнется с планетой землян."
Белновости утверждают, что "еще пять лет назад астрофизики предупреждали о появлении в Солнечной системе таинственного объекта, который, судя по наблюдениям, стремительно двигался по направлению к Земле.
С того времени ученые тщательно следят за космическим телом. Было зафиксировано несколько странных явлений. Например, в 2018 году Нибиру остановилась и находилась без движения 8 дней. Подобное не поддается объяснению законами физики, – говорят исследователи."
После «простоя» планета смерти вновь возобновила свое движение к Земле, уверено белорусское интернет-СМИ.
В настоящее время "Вести:Приморье" пытаются связаться с представителями Уссурийской обсерватории, что выяснить достоверность этого "сенсационного" сообщения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.03.2018 Угрожает ли приморцам опасность из космоса
-
29.03.2018 «Вести: Приморье»: Ждать ли приморцам гостей из космоса?
-
20.07.2016 Приморские астрофизики открывают тайны одной из самых ярких звезд Млечного пути
-
21.01.2016 Ученые обнаружили девятую планету Солнечной системы
-
24.10.2015 Восемь "тунгусских метеоритов" летят навстречу Земле
-
08.04.2014 Красную планету при полной Луне увидят жители Приморья 14 апреля
Добавить комментарий