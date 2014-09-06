ДТП с участием семи машин произошло во Владивостоке
В среду, 1 августа, на улице Героев-Тихоокеанцев во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием семи машин. В результате аварии пострадал один человек.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, водитель Mazda MPV двигался со стороны улицы Калинина в направлении Катерной. В районе дома № 14 на Героев-Тихоокеанцев мужчине стало плохо за рулем, его автомобиль поехал вправо и врезался в Toyota Mark II и Toyota Vitz. В результате удара MPV откинуло вперед на другие автомобили.
Всего в ДТП поучаствовали шесть машин и автомобиль виновника аварии. В результате ДТП пострадал хозяин MPV, он был госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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