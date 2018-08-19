Тайфуна SOULIK: синоптики призвали готовиться к худшему "сценарию"
В середине предстоящей недели тайфун SOULIK принсет в Приморье сильные и очень сильные дожди при штормовом ветре, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примпогода.
В настоящее время тайфун «SOULIK» с порядковым номером 19 медленно смещается над акваторией Тихого океана. Давление в его центре составляет 955 гПа, максимальный ветер вблизи центра около 40 м/с, порывами до 55 м/с.
Большинство расчетных прогностических схем мировых погодных центров в данный момент прогнозируют его смещение к утру 23 августа на центральную часть Корейского полуострова. (см. карту погоды)
Далее прогнозы расходятся: по одним расчетам тайфун выйдет на северо-запад Японского моря и пройдет непосредственно над территорией Приморского края, по другим – немного западнее, по приграничным районам Китая, оказывая в большей степени влияние на западную половину Приморья.
В любом случае нужно быть готовыми к сильным и очень сильным дождям, штормовому ветру. Учитывая повышенную водность рек края в настоящий момент, дожди такой интенсивности могут привести к наводнению на большей части края.
Примгидромет проводит постоянный мониторинг синоптической ситуации, при реальной угрозе опасных явлений будет дано штормовое предупреждение. На данный момент не следует планировать дальние поездки на этот период. Отдыхающим на морском побережье и вблизи рек необходимо внимательно следить за прогнозами и предупреждениями, быть готовыми быстро покинуть лагеря.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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