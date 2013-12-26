Во Владивостоке вступили в силу новые Правила благоустройства города. Они достаточно строгие, предусмотрены и штрафы. Специалисты стремились, чтобы город выглядел в едином стиле, чистым и ухоженным. Разрабатывали закон в администрации города, единогласно приняли его депутаты Думы краевой столицы. Но горожане причисляют этот правовой акт к самым глупым законам мира.

Лилии, гортензии, астры. Палисадник Софья Щанникова создавала около 50 лет. Все растения высажены в клумбы из автомобильных шин. Но теперь пенсионерка боится штрафов, и того, что на 82-ом году жизни её обяжут покрышки утилизировать.

Софья Щанникова, житель Владивостока: «Здесь было болото, вытаскивали камни и делали первые грядки».

Наказание за такие клумбы предполагают новые правила благоустройства Владивостока. Они вступили в силу. Вот только как жить по ним, горожане не понимают. Утеплить ветхую хрущёвку теперь нельзя — самовольная окраска и обшивка сайдингом вне закона. Гулять с собаками теперь разрешено лишь на специальных площадках, а в городе их нет ни одной. Городские дети рискуют забыть, как выглядят кони: перемещаться по улицам краевой столицы могут лишь железные лошадиные силы.

Кристина Мишарина, житель Владивостока: «Очень понравилось кататься на Сахаре».

Ольга Мишарина, житель Владивостока: «Прежде чем вводить такие нововведения, должны быть отдельные места организованы, где будут лошади, где можно будет покататься, парк какой-то. А то у нас сначала закон примут, а потом думают».

Караться законом будут сорванные цветок или ягода. У детских площадок не должно быть растений с колючками и красящими плодами. Требований, говорят владивостокцы, не мало, но это ли главные городские проблемы.

Лидия Косолапова, житель Владивостока: «Что-то очень серьезно с головой у кого-то. Есть другие проблемы. Вот детская площадка, которой 40 лет. Обратилась к депутату, а он сказал: пусть мамы скинутся по 5 тысяч и сделают площадку».

В мире не мало глупых законов: так, в американском городе Кресскил все коты обязаны носить по три колокольчика, чтобы предупреждать птиц о своём появлении, в Балтиморе не разрешается приходить в театр со львами. Прогулки с дикими животными теперь запрещены и во Владивостоке, оштрафуют и за поездку на танке.

Мария Ежевская, корреспондент: «Согласно нововведениям, горожанам нельзя протаптывать тропинки, срывать вишню во дворах и самое удивительное — танцевать возле деревьев».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]