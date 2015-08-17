День воздушного флота с размахом отпраздновали в Арсеньеве. Авиакомпания «Прогресс» провела традиционные спортивные соревнования для работников завода и День открытых дверей для жителей города.

«Механик», «Аллигатор», «Полимер», «Металлург» и многие другие. Команды для участия в соревнованиях собирали целыми производствами. И названия дали соответствующие. Несколько сотен работников Арсеньевской авиакомпании «Прогресс» не сидели в выходные дома — занимались спортом.

Торжественное открытие спартакиады завершили показательные выступления парашютистов ДОСААФ города Арсеньева.

Юрий Денисенко, управляющий директор ПАО ААК «Прогресс»: «Сегодня мы отмечаем свой профессиональный праздник - день воздушного флота России. Это наше традиционное мероприятие в этот день. Мы, как правило, здесь собираемся, на этом стадионе».

Прыжки в длину, легкая атлетика, мини-футбол и много других спортивных состязаний. Для работников завода это не просто соревнования, но и семейный праздник.

Юлия Иваненко, сотрудница Арсеньевской авиакомпании «Прогресс»: «Команда называется «Аллигатор». Я лично участвую в стометровке, легкой атлетике и в отжимании. А я буду болеть за маму».

Алексей Иванов, сотрудник Арсеньевской авиакомпании «Прогресс»: «Для меня лично, это снятие стресса от работы своих каких-то забот. Так же это сплачивает коллектив и в работе это очень помогает».

В честь праздника авиакомпания также по традиции провела день открытых дверей. Несколько тысяч человек пришли в музей под открытым небом, чтобы разглядеть авиационную технику, выпускавшуюся на предприятии в разные годы.

Сергей Василенко, житель г. Арсеньев: «Мне очень нравятся вертолеты. Хочу вырасти и работать на заводе».

C раннего детства юным арсеньевцам прививают любовь к авиации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]