Уссурийск замахнулся на исторический максимум

Август 2018 года для Уссурийска может стать самым дождливым месяцем за всю историю метеонаблюдений, сообщают "Вести:Приморье".

При среднемесячной норме в 123,3 мм осадков в нынешнем августе на Уссурийск уже вылилось 306,9 мм дождя. Это самый "мокрый" показатель в XXI веке и чуть-чуть не дотягивает до цифр 1972 года, когда на территории Уссурийска выпало 353,1 мм осадков.

С учетом того, что, по прогнозам синоптиков, конец лета в Приморье ожидается дождливым, не исключено, что и рекорд 70-ых годов прошлого века будет превзойден.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]