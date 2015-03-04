Новости Общество Экономика Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:54
  0

Чиновники мэрии Владивостока пересаживаются на новенькие Mazda

Чиновники мэрии Владивостока пересаживаются на новенькие Mazda

Компания Mazda передала администрации Владивостока 21 новую машину в безвозмездное пользование сроком на один год. Автомобили произведены резидентом ТОР «Надеждинская», российско-японской компанией «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» на заводе во Владивостоке. Такой договоренности достигли глава города Виталий Веркеенко и руководство Mazda Motor RUS и Sollers в преддверии IV Восточного экономического форума, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Приморья. Общая стоимость автомобилей переданных мэрии Владивостока в долгосрочный тест-драйв  составила почти 35 миллионов рублей.

Белые, брендированные специально разработанным администрацией города логотипом «Сделано во Владивостоке» автомобили вскоре пополнят городской автопарк. Компания Mazda предоставила мэрии 21 новую машину, произведенную на владивостокском заводе, на длительный тест-драйв сроком на один год. В автопарк администрации поступили 10 кроссоверов Mazda CX-5, 10 седанов Mazda6 и большой кроссовер Mazda CX-9.

По данным портала drom.ru, новая CX-5 стоит у дилера во Владивостоке от 1 852 584 рублей, Mazda6 − от 1 467 576 рублей, а CX-9 − от 2 819 000 рублей (стоимость CX-9 для Владивостока не указана, приведена цена на модель у официального дилера в Новосибирске). Общая стоимость 21 указанного автомобиля по минимальным ценам составляет 36 020 600 рублей.



Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря