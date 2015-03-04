Чиновники мэрии Владивостока пересаживаются на новенькие Mazda
Компания Mazda передала администрации Владивостока 21 новую машину в безвозмездное пользование сроком на один год. Автомобили произведены резидентом ТОР «Надеждинская», российско-японской компанией «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» на заводе во Владивостоке. Такой договоренности достигли глава города Виталий Веркеенко и руководство Mazda Motor RUS и Sollers в преддверии IV Восточного экономического форума, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Приморья. Общая стоимость автомобилей переданных мэрии Владивостока в долгосрочный тест-драйв составила почти 35 миллионов рублей.
Белые, брендированные специально разработанным администрацией города логотипом «Сделано во Владивостоке» автомобили вскоре пополнят городской автопарк. Компания Mazda предоставила мэрии 21 новую машину, произведенную на владивостокском заводе, на длительный тест-драйв сроком на один год. В автопарк администрации поступили 10 кроссоверов Mazda CX-5, 10 седанов Mazda6 и большой кроссовер Mazda CX-9.
По данным портала drom.ru, новая CX-5 стоит у дилера во Владивостоке от 1 852 584 рублей, Mazda6 − от 1 467 576 рублей, а CX-9 − от 2 819 000 рублей (стоимость CX-9 для Владивостока не указана, приведена цена на модель у официального дилера в Новосибирске). Общая стоимость 21 указанного автомобиля по минимальным ценам составляет 36 020 600 рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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