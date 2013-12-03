В Уссурийске за месяц выпало 327,8 мм осадков
Количество выпавших за август осадков в приморском Уссурийске превысило рекордный показатель с 2000 года - 327,8 мм. Это почти втрое больше нормы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
По данным Примгидромета, в этом месяце в Уссурийском городском округе выпало 327,8 мм осадков, что почти в три раза превышает норму (134 мм) и является рекордом с 2000 года. Абсолютный максимум для этого города зафиксирован в 1972 году, тогда за месяц выпало 353,1 мм осадков. В августе месячная норма осадков уже превышена во многих районах края.
Минувшей ночью во всех пяти районах Приморского края, где ранее был объявлен режим ЧС из-за паводка, снова прошли сильные дожди с количеством осадков до 40 мм. Днем интенсивность дождей уменьшится. Как предупреждает гидрометцентр, в ближайшие два дня начавшийся ранее спад уровня воды в реках западной части края прекратится и снова может подняться на 0,4-1 метр.
По информации администрации города Уссурийска, по состоянию на 8.00 утра большинство рек городского округа демонстрирует незначительное снижение уровня. Все реки, кроме самой крупной - Раздольной - уже находятся в берегах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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