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Геном может быть приравнен к персональным данным

Геном может быть приравнен к персональным данным

Фото: Hi-News.ru

Вопрос о приравнивании генома к персональным данным обсуждают в правительстве, предложение проработал Роспотребнадзор. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах Дальневосточного экономического форума. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Ранее в рамках сессии на форуме Попова заявила, что Роспотребнадзор инициировал изменения в закон о персональных данных потому, что «в 2006 году, когда он разрабатывался, мы этого не умели». «У нас персональными данными были фамилия, имя, отчество, что пишется на бумаге, и отпечаток пальца. А сегодня мы говорим, что знания о моем геноме - это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться, а не кому-то постороннему», - сказала глава Роспотребнадзора.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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