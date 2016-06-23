Владивосток в субботу скуют автопробки

В субботу, 22 сентября, в приморской столице пройдет международный марафон «Мосты Владивостока». В целях обеспечения безопасности его участников и болельщиков на ряде автомобильных дорог Владивостока в этот день будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, движение и парковка транспорта будут временно ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по Университетскому проспекту: с 8:00 до 11:02 от пересечения с улицей Академика Касьянова до пересечения с улицей Кронштадтской;

- по Университетскому проспекту: с 8:00 до 11:56 от въезда на остров Русский до пересечения с улицей Академика Касьянова;

- по Русскому мосту: с 8:00 до 12:30 от въезда на остров Русский (начало Университетского проспекта) до дорожной развязки при пересечении улицы Бархатной с улицей Героев Тихоокеанцев;

- по улице Коммунаров: с 9:30 до 13:00 от развязки при пересечении улицы Бархатной с улицей Героев Тихоокеанцев до пересечения с улицей Героев Тихоокеанцев;

- по улице Героев Тихоокеанцев: с 9:30 до 13:09 от пересечения с улицей Коммунаров до съезда на улицу Окатовую;

- по улице Олега Кошевого: с 10:00 до 13:22 от съезда с улицы Героев Тихоокеанцев на улицу Окатовую до пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховой;

- по Золотому мосту: с 10:00 до 13:43 от пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховой до съезда с Золотого моста на улицу Всеволода Сибирцева;

- по улице Всеволода Сибирцева: с 10:30 до 13:48 от съезда с Золотого моста до пересечения с улицей Пушкинской в районе дома № 33;

- на съезде с улицы Пушкинской на улицу Светланскую: с 10:30 до 13:50 от дома № 33 по улице Пушкинской до пересечения с улицей Светланской в районе дома № 83а;

- по улице Светланской: с 10:30 до 13:55 с улицы Пушкинской до пересечения со Светланским переулком;

- по улице Светланской: с 8:00 до 14:00 от пересечения со Светланским переулком до дома № 35;

- по улице Светланской: с 8:00 до 14:20 от дома № 35 до пересечения с Океанским проспектом;

На данные периоды времени объезд будет осуществляться по улицам Борисенко, Фадеева, Коммунаров, Вилкова, Окатовой, Запорожской, Харьковской, Калинина, Черемуховой, Гульбиновича, Терешковой, Надибаидзе, Фастовской, Светланской, Всеволода Сибирцева, Суханова, Володарского, Пушкинской, Баневура, Семеновской и Океанскому проспекту.

Отметим, жители Русского острова смогут добраться до материка во время марафона «Мосты Владивостока» на бесплатных катерах. При этом на сам Русский попасть можно будет беспрепятственно: дорога на обоих мостах будет перекрыта только в сторону центра Владивостока, по ходу бега. Один катер отойдет от пирса набережной ДВФУ в 10.30. В 10.50 он причалит к мысу Поспелова, где простоит до 11.00. Оттуда водный транспорт отправится на 30-й причал. Прибытие судна запланировано на 11.30. Второй катер в 10.40 будет отходить от поселка Подножье, откуда сразу также отправится на 30-й причал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]