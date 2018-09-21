Тяжелое ДТП произошло на трассе Седанка—Патрокл, образуется пробка
Во Владивостоке на объездной трассе Седанка—Патрокл произошло тяжелое ДТП. Об этом на WhatsApp «Вестей: Приморье» сообщил очевидец.
Как говорит мужчина, авария «просто жуткая, даже страшно смотреть». Также он сообщает, что пробка «отрастает» в обе стороны — и в город, и из города, так как на трассе произошло еще одно ДТП — со стороны проезда на Вторую Речку. О пострадавших пока не сообщается.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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