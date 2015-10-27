Сверхзвуковой лайнер позволит за день слетать из Москвы во Владивосток и обратно

Российские инженеры создадут сверхзвуковой пассажирский самолет, который сможет пролететь за сутки 7,5 тысячи километров — почти в два раза больше, чем сейчас. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) академика РАН Сергея Чернышева.

Таким образом, пассажиры смогут одним днем добраться из Москвы во Владивосток и обратно. Чернышев подчеркнул, что разработчики ЦАГИ «задействованы в самых передовых, в том числе международных проектах по созданию сверхзвукового воздушного транспорта».

Соответствующий проект институт представил своим иностранным коллегам. В докладе научный руководитель произвел «сравнение первого поколения сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров — Ту-144 и Concorde — с современными требованиями к самолетам по шуму и экологичности, анализ новых разработок в этой области, достижения российских ученых и основные перспективы и вызовы сверхзвуковой гражданской авиации».

Ранее с предложением создать сверхзвуковой гражданский самолет выступил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что также необходимо проследить за ценой на билет — она должна соответствовать среднему заработку по стране.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]