Кожемяко обещает поговорить с Медведевым о тарифах на свет

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко выступил против инициативы введения дифференцированных тарифов на энергопотребление в зависимости от объема потребления.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил министерствам и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов о введении подобных планов потребления электроэнергии для населения.

Кожемяко отметил, что в XXI веке неправильно ограничивать людей в потреблении электроэнергии, которая расходуется практически на любые домашние нужды. "Я завтра буду встречаться с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым], и я ему по этому поводу принципиально доложу. Моя позиция будет вместе с вами", - сказал Кожемяко на встрече с жителями города Арсеньева.

По одобренной Козаком схеме предлагается зафиксировать норматив энергопотребления для одного домохозяйства на уровне 300 кВт/час в месяц и оплачивать этот объем потребления по базовому тарифу. Потребление от 300 до 500 кВт/час в месяц - по повышенному тарифу, более 500 кВт/час - по экономически обоснованному.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]