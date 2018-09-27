Новости Общество Экономика Политика

QR Код этой страницы
Вчера, 23:45
  0

Кожемяко обещает поговорить с Медведевым о тарифах на свет

Кожемяко обещает поговорить с Медведевым о тарифах на свет

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко выступил против инициативы введения дифференцированных тарифов на энергопотребление в зависимости от объема потребления.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил министерствам и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов о введении подобных планов потребления электроэнергии для населения.

Кожемяко отметил, что в XXI веке неправильно ограничивать людей в потреблении электроэнергии, которая расходуется практически на любые домашние нужды. "Я завтра буду встречаться с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым], и я ему по этому поводу принципиально доложу. Моя позиция будет вместе с вами", - сказал Кожемяко на встрече с жителями города Арсеньева.

По одобренной Козаком схеме предлагается зафиксировать норматив энергопотребления для одного домохозяйства на уровне 300 кВт/час в месяц и оплачивать этот объем потребления по базовому тарифу. Потребление от 300 до 500 кВт/час в месяц - по повышенному тарифу, более 500 кВт/час - по экономически обоснованному.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря