Приморская самбистка Екатерина Цыберт выиграла золотую медаль на Первенстве мира

Самбистка из Приморья Екатерина Цыберт стала победительницей Первенства мира по самбо в Тбилиси. Соревнования проходили в столице Грузии с 12 по 14 октября. В этом году для участия в турнире приехали более 250 сильнейших спортсменов 1998-2002 годов рождения из 30 стран мира. Они разыграли 40 комплектов наград в своих весовых категориях и возрастных группах.

КАк сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, 17-летняя воспитанница ДЮСШ Уссурийска Екатерина Цыберт выступала в весовой категории до 56 килограммов среди девушек – самой многочисленной на этих соревнованиях. Она успешно провела предварительные поединки, в полуфинале выиграла спортсменку из Армении и в финале встретилась с грузинской самбисткой Мариам Мазанашвили. В сложнейшей схватке, несмотря на поддержку зала хозяйки ковра, Катя смогла психологически собраться и вырвать победу у своей соперницы, – 4:2.

Как сообщила тренер победительницы Первенства мира Кристина Сташкевич, по стечению обстоятельств Екатерина Цыберт поехала на соревнования одна, но смогла «на характере одержать победу». По итогам выступлений на первенстве мира ей будет присвоено звание «Мастер спорта России».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]