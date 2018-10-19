"Красавец, какой красавец": тигр вышел на "тернейский пляж" (видео)

Необычное видео поступило на WhatsApp Вести:Приморье. Туристы запечатлели тигра на каменистом берегу реки Бикин в Тернейском районе на севере Приморского края. Красота и невозмутимость хозяина тайги восхитила туристов с проплывающей лодки, сообщает @vestiprim.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]