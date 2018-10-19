"Красавец, какой красавец": тигр вышел на "тернейский пляж" (видео)
Необычное видео поступило на WhatsApp Вести:Приморье. Туристы запечатлели тигра на каменистом берегу реки Бикин в Тернейском районе на севере Приморского края. Красота и невозмутимость хозяина тайги восхитила туристов с проплывающей лодки, сообщает @vestiprim.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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