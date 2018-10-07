Названы 10 претендентов на присвоение имени аэропорту Владивосток (опрос)

Общественная палата Приморского края определила лонг-лист претендентов на присвоение имени аэропорту Владивосток (Кневичи), сообщают "Вести:Приморье". Проголосовать за Вашего претендента можно в конце статьи.

Список претендентов на присвоение имени аэропорту города Владивостока

Краткая справка о персоне, пояснения по исторической связи с регионом

1.

Муравьев-Амурский Николай Николаевич

государственное управление, право

Русский государственный деятель, генерал-губернатор Восточной Сибири в 1847-1861 годах. В 1858 г. из переселенных казаков разных войск создал Амурское казачье войско, что позволило сформировать постоянное население и разместить регулярные войска, необходимые для защиты от возможного китайского вторжения. Заложенные им и его сподвижниками крепости и военные посты со временем превратились в крупные центры края.

2.

Арсеньев Владимир Клавдиевич

географические открытия, наука

Российский и советский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед. Руководитель ряда первопроходческих экспедиций по исследованию горных районов Уссурийского края, результатом которых стало детальное изучение и комплексное описание обширных горных районов хребта Сихотэ-Алинь, которые до Арсеньева являлись «белыми пятнами» на карте современного Приморского края и юга Хабаровского края. Арсеньев создал новое краеведческое направление

в отечественной научно-художественной литературе. Основные его книги, многократно переиздававшиеся: «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала»и «В горах Сихотэ-Алиня», проникнуты любовью к природе Дальнего Востока, дают поэтическое и в то же время научное изображение жизни тайги, рассказывают о ее мужественных людях.

3.

Игнатьев Николай Павлович

государственное управление, право

Дипломат, генерал. Был отправлен императором Александром II в Китай с единственно главной миссией – убедить Китай ратифицировать Айгунский договор Муравьёва-Амурского, договор, который китайцы отказались выполнять. Игнатьев не только смог выполнить задание, но и по личной инициативе подготовил Пекинский трактат (1860г.), добился подписания и его немедленной ратификации китайской стороной. В соответствии с этим трактатом к России были присоединены земли по правому берегу р. Амур от устья р. Уссури до берега Тихого океана (на востоке) и границы с Кореей (на юге).Сегодня это территории Приморского края и юга Хабаровского края. Благодаря дипломатической мудрости и дальновидности графа Игнатьева, Пекин был спасён от разорения англичанами и французами во Второй опиумной войне, англичане не двинули свои войска далее по Южно-Уссурийскому краю и в сторону Амура. Договор дал России возможность развития в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона. И, по сути, вернул России престиж великой державы, без единого выстрела заставив бывших победителей Крымской войны уступить России.





4.

Янковский Михаил Иванович

наука, меценатство и благотворительность

Предприниматель, меценат, натуралист, энтомолог и селекционер Южно-Уссурийского края. Будучи в1874 г. управляющим золотым рудником на острове Аскольд, велхозяйственную деятельность: активноборолся с браконьерами и хунхузами,запрещал хищнический отстрел пятнистых оленей. Наведение общего порядка на прииске незамедлительно сказалось и на увеличении добычи золота. В 1877 году на острове им была установлена станция наблюдения за погодой, результаты которой он направлял в Пулковскую обсерваторию. Внёс значительный вклад в развитие науки того времени как географ, энтомолог, орнитолог, археолог. Им была открыта стоянка доисторического человека, опубликованы статьи по географии и биологии Уссурийского края, были открыты новые виды насекомых, птиц и растений. Янковский был активным членом Общества изучения Амурского края. Он пожертвовал деньги на строительство музея Общества во Владивостоке и впоследствии активно участвовал в формировании музейных коллекций.

5.

Кузнецов Николай Герасимович

Армия и флот

Советский военно-морской деятель, Адмирал Флота Советского Союза.

В 1939—1947 и 1951—1955возглавлял советский Военно-Морской Флот. Герой Советского Союза. В 1926 г. окончил Военно-морское училище им. М.В. Фрунзе. С ноября 1933 по август 1936 командовал крейсером «ЧервонаУкраина», где довёл до совершенства систему боевой готовности одиночного корабля. В 1936 годуотправлен на гражданскую войну в Испанию главным военно-морским советником. С августа 1937 годазаместитель командующего, с января 1938 года по март 1939 года — командующий Тихоокеанским флотом. Силы флота под командованием Кузнецова поддерживали действия сухопутных сил во время боёв у озера Хасан.

6.

Макаров Степан Осипович

Армия и флот

Русский военно-морской деятель, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал. Изобретатель минного транспорта, разработчик теории непотопляемости, пионер использования ледоколов. В 1895 году разработал русскую семафорную азбуку. Погиб во время русско-японской войны. Макаров был одним из инициаторов использования ледоколов для освоения Северного морского пути. После начала русско-японской войны назначенкомандующим Тихоокеанской эскадрой. Руководил действиями кораблей при обороне Порт-Артура, но вскоре погиб на броненосце«Петропавловск», подорвавшемся на японской мине.



7.

Фадеев Александр Александрович

Литература и публицистика

Советский писатель и общественный деятель, журналист, военный корреспондент. Лауреат Сталинской премии первой степени. Детство и юность Фадеева прошли в селе Чугуевка Приморского края. В 1919 году вступил в Особый Коммунистический отряд красных партизан. В 1919—1921 годах участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке, получил ранение. Занимал посты: комиссар 13-го Амурского полка и комиссар 8-й Амурской стрелковой бригады. Автор произведений «Разгром», «Последний из удэге», «Молодая гвардия». «Писательский министр», как называли Фадеева, в течение почти двух десятилетий фактически руководил литературой в СССР.

8.

Лагутенко Илья Игоревич

Музыка

Российский рок-музыкант, основатель группы «Мумий Тролль». В 1997 годувышел альбом «Морская». Хитами стали такие песни, как «Утекай», «Девочка», «Владивосток 2000». В 2013 году основал международный фестиваль V-ROX (Рок Владивостока), призванный вывестиВладивосток на новый музыкальный международный уровень. Написал книги: «Книга странствий. Мой Восток» - мемуары группы «Мумий Тролль», «Владивосток-2000» - фантастическую повесть о Тихоокеанской республике и «ТигрИные истории» - трилогию о жизни и похождениях амурского тигра.



9.

Щетинина Анна Ивановна

Торговый флот

Первая в мире женщина — капитан дальнего плавания. После окончания Владивостокского морского техникума работала на Камчатке, где прошла путь от простого матроса до капитана. В возрасте 24 лет Анна получила штурманский диплом, а в 27 лет стала первой в мире женщиной — капитаном дальнего плавания. После войны Анна Щетинина была капитаном судов «Аскольд», «Баскунчак», «Белоостров»,«Днестр», «Псков», «Менделеев» в Балтийском пароходстве. В 1963 году стала председателем Приморского филиала Географического общества СССР. Автор книги «На морях и за морями…». Герой Социалистического Труда.

10.

Невельской Геннадий Иванович

географические открытия

Адмирал, путешественник, член учёного комитета морского министерства. В 1849 г. открыл пролив, названный Татарским. Исследовал, произвёл опись и промер устья реки Амур. В течение 5 лет обследовал пустынный Амурский край, который в то время не принадлежал России. В 1853 г. Г.И. Невельской по велению из Санкт-Петербурга занял о. Сахалин.

Напомним, что в Российской Федерации в рамках проекта "Великие имена России" проходит кампания по выбору крупнейшим аэропортам страны имен выдающихся деятелей страны. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования 45 аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек.

Целью проекта "Великие имена России" является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Инициаторы проекта - Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Региональные общественные палаты до 21 октября сформировали свои списки имен-претендентов. На следующем этапе - с 22 по 28 октября - будет формироваться лонг-лист и начато голосование.

В ходе третьего этапа, намеченного на период с 29 октября по 7 ноября, посредством социологических опросов для каждого аэропорта будет определена тройка лидеров. Финальное голосование пройдет с 8 ноября по 30 ноября. Общероссийский конкурс завершится 5 декабря. В этот день планируется подвести его итоги.

Владивостокский аэропорт должен получить имя: - Муравьева-Амурского Н.Н. - Арсеньева В.К. -Игнатьева Н.П. - Янковского М.П - Кузнецова Н.Г. - Макарова С.О. - Фадеева А.А. - Лагутенко И.И. - Щетининой А.И. - Невельского Г.И. Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]