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Неравнодушные приморцы призывают спасти рысенка

Неравнодушные приморцы призывают спасти рысенка

На севере Приморья в поселке Рудный к людям вышла рысь, сообщают подписчики @vestiprim.

По словам неравнодушных жителей Кавалеровского района, в первый раз рысенка видели на крыльце местного почтового отделения в темное время суток. Во второй - в детском саду на глазах сотрудников учреждения хищница утащила котёнка. Сегодня (21 октября) ее видели на развалинах бывшей фабрики.

"Животное истощено, возможно больно. Необходимо срочно что-то делать!!! Иначе это краснокнижное животное погибнет!!!", - переживают люди.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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