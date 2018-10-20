Неравнодушные приморцы призывают спасти рысенка
На севере Приморья в поселке Рудный к людям вышла рысь, сообщают подписчики @vestiprim.
По словам неравнодушных жителей Кавалеровского района, в первый раз рысенка видели на крыльце местного почтового отделения в темное время суток. Во второй - в детском саду на глазах сотрудников учреждения хищница утащила котёнка. Сегодня (21 октября) ее видели на развалинах бывшей фабрики.
"Животное истощено, возможно больно. Необходимо срочно что-то делать!!! Иначе это краснокнижное животное погибнет!!!", - переживают люди.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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